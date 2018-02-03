Украина и Нидерланды договорились противодействовать "пропаганде РФ"

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Павел Климкин и Халбе Зейлстра договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций "с целью противодействия российской агрессии", сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что по результатам встречи с вице-премьер-министром, министром внутренних дел Кейсой Оллонгрен стороны договорились "усилить координацию в вопросе противодействия российской пропаганде и другим гибридным вызовам". Кроме того, нидерландская сторона будет предоставлять содействие в совершенствовании управленческих процессов в Украине на центральном и местном уровнях с использованием лучших практик и IT-решений, сообщили в МИД.

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Также отмечается, что глава МИД Нидерландов подтвердил неизменность позиции по соблюдению режима санкций против РФ до полного выполнения Россией минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что Павел Климкин обсудил с голландским коллегой вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Напомним, Россия ранее неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и не может быть субъектом минских соглашений.