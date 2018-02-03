наверх
03.02.201803:41
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украина и Нидерланды договорились противодействовать "пропаганде РФ"

    (обновлено: )4410
    Глава МИД Нидерландов подтвердил неизменность позиции по соблюдению режима санкций против РФ до полного выполнения Россией минских договоренностей.
    Визит Павла Климкина в Нидерланды
    МИД Украины

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Павел Климкин и Халбе Зейлстра договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций "с целью противодействия российской агрессии", сообщает пресс-служба МИД Украины.

    Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание Совбеза РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Кремлевский список": реакция в Украине

    Отмечается, что по результатам встречи с вице-премьер-министром, министром внутренних дел Кейсой Оллонгрен стороны договорились "усилить координацию в вопросе противодействия российской пропаганде и другим гибридным вызовам". Кроме того, нидерландская сторона будет предоставлять содействие в совершенствовании управленческих процессов в Украине на центральном и местном уровнях с использованием лучших практик и IT-решений, сообщили в МИД.

    Читайте также: Допрыгались: глубочайший кризис за последние 70 лет. Экспертные итоги недели

    Также отмечается, что глава МИД Нидерландов подтвердил неизменность позиции по соблюдению режима санкций против РФ до полного выполнения Россией минских договоренностей.

    Ранее сообщалось, что Павел Климкин обсудил с голландским коллегой вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

    Напомним, Россия ранее неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и не может быть субъектом минских соглашений

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Министерство финансов Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Флаг Украины и герб России
    Националистический радикализм крепчает