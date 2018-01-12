В пику "пропаганде РФ". Аброськин показал "реальную статистику" убийств

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин представил статистику показателей по совершению и раскрытию умышленных убийств за последние 20 лет на территории Украины.

"В последнее время появилось очень много "специалистов", которые шумят о том, что у нас в государстве уровень преступности находится на уровне 90-х годов. Это впоследствии подхватывает российская пропаганда и уже на весь мир транслирует про "разгул криминала в Украине" для дискредитации нашей страны на международной арене посредством демонстрации якобы нашей "несостоятельности навести порядок и обеспечить правопорядок", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

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В связи с этим, отмечает зам главы Нацполици, он предоставил "информацию относительно действительной ситуации по совершению и раскрытию умышленных убийств за последние 20 лет на территории нашей страны". "1997 — 2002 гг. — соответственно это 4529 и 4296; 2014 год – 4389; 2015 год – 3004; 2017 год — 1551", — указал он.

Так, по данным Аброськина, в 2017 году из 1551 совершенного убийства личность преступника была установлена в 1387 фактах, также было раскрыто 466 убийств прошлых лет.

"Для нас важна жизнь каждого человека, каждого гражданина нашей страны, независимо от политических предпочтений и общественной активности", — добавил Аброськин.

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Он также разместил на своей странице в соцсети инфографику соответствующих показателей (см. ниже).

Facebook Вячеслава Аброськина Статистика по умышленным убийствам в Украине за 20 лет

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США в рекомендациях для путешествующих граждан посоветовал "посещать в Украину с осторожностью" из-за "преступности и беспорядков".

Между тем в полиции Киева заявляют, что впервые с 2012 года в столице снизился уровень преступности.