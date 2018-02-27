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    Новые санкции против РФ введут в течение 30 дней - Минфин США

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (674)

    (обновлено: )23512
    В настоящее время в отношении России в США принят целый ряд санкций в связи с ситуацией в Украине а также из-за возможного вмешательства в американские выборы.
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Новые антироссийские санкции будут введены в течение 30 дней, заявил министр финансов США Стивен Мнучин,сообщает агентство Блумберг.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Госдеп США передал в конгресс документ об "успехах" санкций против РФ

    "Вы можете ожидать, что (новые) санкции будут в ближайшие 30 дней. Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые", — сказал министр, слова которого цитирует в Twitter корреспондент агентства Блумберг Салеха Мохсин.

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    В настоящее время в отношении России в США принят целый ряд санкций в связи с ситуацией в Крыму, в Донбассе, а также из-за "вмешательства" в американские выборы.

    Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Госдеп может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера" по обвинению во вмешательстве в выборы в 2016 году.

    В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.

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    Ранее минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

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