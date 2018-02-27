Новые санкции против РФ введут в течение 30 дней - Минфин США

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Новые антироссийские санкции будут введены в течение 30 дней, заявил министр финансов США Стивен Мнучин,сообщает агентство Блумберг.

"Вы можете ожидать, что (новые) санкции будут в ближайшие 30 дней. Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые", — сказал министр, слова которого цитирует в Twitter корреспондент агентства Блумберг Салеха Мохсин.

Читайте также: Военный потенциал: Россия и Китай догоняют Запад

В настоящее время в отношении России в США принят целый ряд санкций в связи с ситуацией в Крыму, в Донбассе, а также из-за "вмешательства" в американские выборы.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Госдеп может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера" по обвинению во вмешательстве в выборы в 2016 году.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.

Читайте также — Украина-Россия: упрямые факты против "большой сделки"

Ранее минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.