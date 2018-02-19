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    В США заявили о введении новых санкций против России

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    США - Россия: санкции преткновения (667)

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    По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, уже предприняты некоторые шаги, в частности, на основании уже действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
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    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил введение новых санкций против России. Об этом госсекретарь заявил в интервью телеканалу CBS.

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    "Кремлевский список": реакция в Украине

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    Руководителю Госдепартамента задали вопрос, почему администрация не применяет в полной мере санкции, предусмотренные решением Конгресса. В ответ Тиллерсон пояснил, что уже предприняты некоторые шаги, в частности, на основании уже действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники.

    "Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции", — сказал Тиллерсон.

    США после обострения ситуации вокруг Украины несколько раз вводили санкции в отношении России. Список российских предприятий, в том числе оборонного сектора, а также россиян, которых коснулись ограничительные меры, регулярно пополняется по различным поводам.

    В январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических санкций против упомянутых лиц, однако подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

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