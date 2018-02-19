В США заявили о введении новых санкций против России

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил введение новых санкций против России. Об этом госсекретарь заявил в интервью телеканалу CBS.

Читайте также: "Шаг, лишенный смысла": реакция на "кремлевский список" США

Руководителю Госдепартамента задали вопрос, почему администрация не применяет в полной мере санкции, предусмотренные решением Конгресса. В ответ Тиллерсон пояснил, что уже предприняты некоторые шаги, в частности, на основании уже действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники.

"Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции", — сказал Тиллерсон.

США после обострения ситуации вокруг Украины несколько раз вводили санкции в отношении России. Список российских предприятий, в том числе оборонного сектора, а также россиян, которых коснулись ограничительные меры, регулярно пополняется по различным поводам.

В январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических санкций против упомянутых лиц, однако подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.