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    Экономика

    Нацбанк поддержал продление санкций против "дочек" российских банков

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (313)

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    Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что существует потребность продлить санкции в отношении украинских "дочек" российских банков, срок которых истекает в марте.
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины считает целесообразным продлить санкции в отношении украинских "дочек" российских банков, срок которых истекает в марте 2018 года. Об этом сообщил в среду директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

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    "Есть потребность продлить (санкции)", — цитирует Ваврищука агентство УНИАН.

    По его словам, присутствие банков с российским государственным капиталом на рынке Украины сокращается, и со временем они полностью покинут украинский рынок как путем продажи, так и посредством снижения своего присутствия. 

    Украина с 23 марта прошлого года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

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