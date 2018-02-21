Нацбанк поддержал продление санкций против "дочек" российских банков

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины считает целесообразным продлить санкции в отношении украинских "дочек" российских банков, срок которых истекает в марте 2018 года. Об этом сообщил в среду директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

"Есть потребность продлить (санкции)", — цитирует Ваврищука агентство УНИАН.

По его словам, присутствие банков с российским государственным капиталом на рынке Украины сокращается, и со временем они полностью покинут украинский рынок как путем продажи, так и посредством снижения своего присутствия.

Украина с 23 марта прошлого года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.