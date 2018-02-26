ЕС отложил продление санкций против украинцев и россиян – источник

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Евросоюз из-за процедурных вопросов не готов принять в понедельник формальное решение о продлении санкций против граждан и юридических лиц Украины и России, новой даты пока нет, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

"Не сегодня, из-за национальной процедуры. Новой даты пока нет", — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Евросоюз принимает внешнеполитические решения, в том числе о наложении санкций, единогласно. При этом в некоторых странах необходимо заручиться формальным согласием парламента или кабинета министров, которое обычно не влияет на само решение, но может затянуть сроки его принятия.

Комитет постпредов стран ЕС при Евросоюзе (Coreper) в среду согласовал продление на полгода индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, истекающих 15 марта. По информации источников в ЕС, состав списка останется прежним, будут лишь изменены данные некоторых его фигурантов. Предполагалось, что формально ограничительные меры будут продлены в понедельник без обсуждения.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Европейский суд, расположенный в Люксембурге, принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.