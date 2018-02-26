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    Трамп заявил, что в США нужны учреждения для психически больных

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    Глава американского государства в контексте стрельбы во Флориде считает, что в стране необходимо создавать институтов для психически больных.
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время задуматься о строительстве учреждений для содержания психически больных людей в США, посетовав, что многие из них были закрыты по экономическим соображениям, и содержать таких людей стало негде.

    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP
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    "Мы должны начать говорить о создании институтов для психически больных. В прошлом было проще направить таких людей в эти места. Парень (школьный стрелок во Флориде — ред.) болен. Сейчас у нас нет мест между тюрьмой и нормальной жизнью на свободе", — сказал он на встрече с губернаторами в понедельник. Трамп поставил им в вину, что такие дома для психически больных были закрыты многими из них по экономическим соображениям.

    "Необходимо тех, кто готов взорваться, как котел, отправлять в такие места", — подытожил Трамп.

    Встреча Трампа с губернаторами в понедельник была посвящена ЧП со стрельбой в школе во Флориде, где были убиты 17 человек.

    Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 км к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения.

    Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни. Также сообщалось, что бывший ученик этой школы имел проблемы как с дисциплиной, так и с психическим здоровьем.

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