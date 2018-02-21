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    Больше половины американцев считают, что Трамп изменял жене - опрос

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    На вопрос, считают ли они, что Дональд Трамп был всегда верен своей жене, положительно ответили 18% опрошенных, 56% ответили отрицательно, 26% затруднились с ответом.
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    REUTERS Laszlo Balogh

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Больше половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп изменял своей жене Меланье, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Квиннипэкским университетом в Коннектикуте.

    Мелания и Дональд Трамп в Италии. Видео
    Канал на Youtube ЮтубТВ
    "Нерукопожатный". Мелания Трамп вновь не взяла руку мужа

    На вопрос, считают ли они, что Трамп был всегда верен своей жене, положительно ответили 18% опрошенных, 56% ответили отрицательно, 26% затруднились с ответом. Из различных групп избирателей в верность Трампа верят лишь зарегистрированные республиканцы.

    Опрос проводился 16-19 февраля среди 1,2 тысячи зарегистрированных избирателей, статистическая погрешность опроса составила плюс-минус 3,4 процентных пункта.

    Ранее не менее 19 женщин обвинили Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело не было расследовано или доказано в суде. В последние месяцы обвинения в приставаниях и выплате "отступных" за молчание участились.

    Трамп обвинения отрицал, но в ходе предвыборной кампании в 2016 году извинился за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками, поскольку он "звезда".

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