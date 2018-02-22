Трамп предлагает вооружать учителей в школах

КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений вооруженных преступников.

На прошлой неделе в США с новой силой возобновились дискуссии об ограничениях оборота оружия на фоне стрельбы в школе города Паркленд во Флориде, где бывший ученик застрелил 17 человек.

"Это было бы, скажем так, скрытое ношение, когда учитель имел бы с собой скрытое оружие. Они бы проходили специальную подготовку. Они были бы там (в школе) и там бы не было больше свободных от оружия зон", — сказал Трамп на встрече с учителями и учащимися школ, включая школу города Паркленд.

Президент пояснил, что в таких "свободных зонах" преступники как раз и пытаются совершать преступления, расстреливая людей и понимая, что в ответ по ним никто не будет стрелять.

Помимо учителей он предложил набирать на работу в школы охранниками бывших военнослужащих, которые знают, как обращаться с оружием.

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Кроме того, Трамп напомнил, что в среднем такие атаки длятся около трех минут, а у полиции занимает 5-10 минут, чтобы прибыть на место происшествия.

Глава государства предположил, что "многие люди будут против такого предложения, а многим оно понравится".

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживает усиление проверок.

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Сейчас судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, в том числе и в резонансных случаях массовой стрельбы. Трамп в ходе предвыборной кампании выступал против ограничений на оружие.