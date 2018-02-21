наверх
21.02.201805:00
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.06
  • EUR33.41- 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп обещает решить вопрос с насилием в школах

    Тема:

    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе (28)

    (обновлено: )15
    Президент США заявил, что подписал рекомендацию по ограничению оборота оружия, которое, в частности, было использовано подозреваемым в стрельбе в Лас-Вегасе, произошедшей в октябре минувшего года.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал предложить решение по борьбе с атаками на американские школы, в частности, школу во Флориде, где бывший ученик устроил стрельбу на прошлой неделе.

    Стрельба во Флориде. Видео
    Канал на Youtube Ruptly
    Бойня во Флориде. Обнародовано видео стрельбы в школе

    Стрельба произошла в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами инцидента стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.

    Читайте также: Осторожно, работает спецназ! Ужас одной спецоперации

    "Недавно произошла ужасная трагедия во Флориде. Мы найдем решение этой проблемы", — пообещал Трамп в ходе церемонии награждения полицейских США, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

    При этом Трамп не уточнил, как именно он намерен решать этот вопрос. Однако ранее в ходе этого мероприятия президент заявил, что подписал рекомендацию по ограничению оборота оружия, которое, в частности, было использовано подозреваемым в стрельбе в Лас-Вегасе, произошедшей в октябре минувшего года. Тогда погибли 58 человек, более 850 были ранены.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Активисты потребовали закрыть Россотрудничество
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины