Трамп обещает решить вопрос с насилием в школах

КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал предложить решение по борьбе с атаками на американские школы, в частности, школу во Флориде, где бывший ученик устроил стрельбу на прошлой неделе.

Стрельба произошла в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами инцидента стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.

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"Недавно произошла ужасная трагедия во Флориде. Мы найдем решение этой проблемы", — пообещал Трамп в ходе церемонии награждения полицейских США, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

При этом Трамп не уточнил, как именно он намерен решать этот вопрос. Однако ранее в ходе этого мероприятия президент заявил, что подписал рекомендацию по ограничению оборота оружия, которое, в частности, было использовано подозреваемым в стрельбе в Лас-Вегасе, произошедшей в октябре минувшего года. Тогда погибли 58 человек, более 850 были ранены.