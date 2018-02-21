В Чехии столкнулись с цензурой электронной почты

РИА Новости Украина

Чешские серверы Centrum.cz и Atlas.cz в течение нескольких недель не доставляли адресатам письма, в которых содержались ссылки на так называемые "дезинформационные СМИ". Из-за "плохой репутации" данных порталов их якобы фильтрует служба Virusfree.

Изначально проверку не прошли такие крупные чешские издания, как Aeronet и Parlamentní listy, однако после жалоб редакций ссылки на их сайты стали снова отправляться. Sputnik также подал соответствующую жалобу в Centrum.cz, "ошибку" обещали исправить.

Комментарий для Sputnik IT-специалиста и бывшего заместителя председателя партии "Пираты" Иво Вашички (Ivo Vašíček).

— Данная ситуация является нарушением прав пользователей в отношении свободного использования электронной почты. Пользователь никак не может ожидать, что кто-то его письма задерживает и удаляет.

Есть ли вообще у службы электронной почты право вмешиваться в частную переписку?

— Я читал извинения провайдеров, что блокировка писем происходит из-за настроек спам-фильтров. Это очевидная глупость, поскольку спам-фильтры блокируют адресы, с которых спам рассылается. Антиспам не фильтрует и-мейлы исходя из их содержания, эти функции выполняют совершенно другие программы — контекстные поисковики.

Такие программы используются для "слежки" за содержанием и-мейлов. Когда они находят в электронных письмах определенное слово или предложение, то отправляют копию письма в соответствующие отделения спецслужб. Подобные программы также используются для защиты know-how определенной фирмы, чтобы задержать и-мейлы с тайной информацией.

Не опасаетесь ли Вы того, что в будущем спам-фильтры не будут проходить не только ссылки на определенные сайты, но и имена политиков и названия партий?

— Такие опасения у меня есть, возможно, подобная цензура уже существует, вопрос только в установке необходимых программ. Повторюсь, речь идет не о спам-фильтрах, а о контекстном поисковике. Выяснить, удаляются ли и-мейлы, содержащие определенные «вредные» слова, уже не так-то просто.

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Как Вы относитесь к так называемым дезинформационным и-мейлам, которые перед президентскими выборами очерняли одного из кандидатов? Действительно ли они могли повлиять на результаты голосования в пользу Милоша Земана?

— В этом я сильно сомневаюсь. Такие кампании в большинстве своем убеждают уже убежденных. Тем не менее, не знаю, почему бы люди не могли таким образом вести кампанию. Запретим людям отправлять "непроверенные" письма? В любом случае интересно, что по открытым данным блокировка писем со ссылками на "дезинформационные" СМИ произошла 15 декабря. Если задуматься над тем, кому принадлежат данные серверы (Centrum.cz и Atlas.cz), то установку «спам-фильтров» вполне можно считать инструментом ведения предвыборной кампании.