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    Число жертв крушения вертолета в Мексике выросло до 14

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    В мексиканском штате Оахака растет число жертв авиакатастрофы. Вертолет, на борту которого находились глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат, упал в городе Хамильтепек.
    Крушение вертолета в Мексике
    Фото sky.com

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. До 14 человек возросло число жертв крушения военного вертолета с главой МВД Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом.

    Место крушения вертолета Ми-8 в Кременчуге
    Видео Кременчугский ТелеграфЪ
    Место крушения вертолета в Кременчуге: вид с высоты птичьего полета

    Чиновники при катастрофе не пострадали, сообщает в субботу канал 6TV со ссылкой на генеральную прокуратуру штата.

    Трагедия произошла вечером в пятницу в районе города Хамильтепек, когда чиновники совершали облет пострадавших от сильного землетрясения районов.

    Ранее сообщалось о 13 погибших, в субботу скончался шестимесячный младенец. Среди жертв крушения также 10-летний ребенок.

    Пилот вертолета потерял контроль при посадке, в результате чего летательный аппарат упал сразу на несколько автомобилей. После падения вертолет UH-60 Black Hawk перевернулся.

    В результате трагедии также есть раненные, в том числе министр инфраструктуры штата Оахака Фабиан Эррера.

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