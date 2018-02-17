Число жертв крушения вертолета в Мексике выросло до 14

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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. До 14 человек возросло число жертв крушения военного вертолета с главой МВД Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом.

Чиновники при катастрофе не пострадали, сообщает в субботу канал 6TV со ссылкой на генеральную прокуратуру штата.

Трагедия произошла вечером в пятницу в районе города Хамильтепек, когда чиновники совершали облет пострадавших от сильного землетрясения районов.

Ранее сообщалось о 13 погибших, в субботу скончался шестимесячный младенец. Среди жертв крушения также 10-летний ребенок.

Пилот вертолета потерял контроль при посадке, в результате чего летательный аппарат упал сразу на несколько автомобилей. После падения вертолет UH-60 Black Hawk перевернулся.

В результате трагедии также есть раненные, в том числе министр инфраструктуры штата Оахака Фабиан Эррера.