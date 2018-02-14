В США вертолет разбился после столкновения с лосем

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Вертолет потерпел крушение в штате Юта после столкновения с лосем, сообщает местный телеканал KUTV.

По данным телеканала, два члена экипажа получили легкие ранения. Команда занималась отслеживанием и поимкой лося для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы. Согласно телеканалу, во время операции лось задел несущий винт вертолёта, который в это время находился на высоте около 3 метров над землей.

The Elk took out the rear rotor and that brought the chopper down. Fortunately everyone survived. #kutv2news pic.twitter.com/ogVmg7tdEV — Dan Rascon (@DanKUTV) 14 февраля 2018 г.

"Было только 10 футов над землей, и было возможно посадить его (вертолет — ред.) обратно на землю… Мы ловим сотни животных каждую зиму, и никогда такого не происходило", — цитирует телеканал представителя управления Марка Хэдли. Как отмечается, в результате инцидента животное погибло.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 11 февраля, разбился самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.