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    В США вертолет разбился после столкновения с лосем

    (обновлено: )27830
    По данным СМИ, два члена экипажа получили легкие ранения. Команда занималась отслеживанием и поимкой лося для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы.
    В США вертолет разбился после столкновения с лосем
    KUTV

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Вертолет потерпел крушение в штате Юта после столкновения с лосем, сообщает местный телеканал KUTV.

    По данным телеканала, два члена экипажа получили легкие ранения. Команда занималась отслеживанием и поимкой лося для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы. Согласно телеканалу, во время операции лось задел несущий винт вертолёта, который в это время находился на высоте около 3 метров над землей.

    "Было только 10 футов над землей, и было возможно посадить его (вертолет — ред.) обратно на землю… Мы ловим сотни животных каждую зиму, и никогда такого не происходило", — цитирует телеканал представителя управления Марка Хэдли. Как отмечается, в результате инцидента животное погибло.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье, 11 февраля, разбился самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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