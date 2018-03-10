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    Оахака

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Крушение вертолета в Мексике
    Число жертв крушения вертолета в Мексике выросло до 14
    21:57 17.02.2018
    123
    В мексиканском штате Оахака растет число жертв авиакатастрофы. Вертолет, на борту которого находились глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат, упал в городе Хамильтепек.
    Аллигатор
    В Мексике крокодил напал на ребенка и утащил его под воду
    08:39 03.01.2018
    211
    Аллигатор напал на 12-летнего мальчика, когда он вместе с родителями отдыхал на пляже в мексиканском штате Оахака. Полиция и спасатели ведут поиски ребенка.
    Беспорядки охватили университет мексиканской Оахаки
    Массовые беспорядки в университете мексиканской Оахаки 
    05:09 18.11.2016
    81
    В результате беспорядков в здании факультета, расположенного в историческом центре Оахаки, вспыхнул небольшой пожар. О жертвах пока информации не поступало.
    Беспорядки охватили университет мексиканской Оахаки
    Беспорядки охватили университет мексиканской Оахаки 
    03:44 18.11.2016
    67
    Крупные студенческие беспорядки вспыхнули в четверг в здании факультета права и социальных наук автономного университета мексиканского штата Оахака в одноименном городе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Крушение вертолета в Мексике
    Число жертв крушения вертолета в Мексике выросло до 14
    21:57 17.02.2018
    123
    В мексиканском штате Оахака растет число жертв авиакатастрофы. Вертолет, на борту которого находились глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат, упал в городе Хамильтепек.
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