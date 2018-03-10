В мексиканском штате Оахака растет число жертв авиакатастрофы. Вертолет, на борту которого находились глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат, упал в городе Хамильтепек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В мексиканском штате Оахака растет число жертв авиакатастрофы. Вертолет, на борту которого находились глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат, упал в городе Хамильтепек.