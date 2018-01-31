Вертолет рухнул на жилой дом в Южной Калифорнии, есть жертвы

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Три человека погибли после того, как вертолет упал на один из домов в Южной Калифорнии, сообщает телеканал NBC.

@TheOCIndyNews Крушение вертолета в Южной Калифорнии

Инцидент произошел во вторник в округе Ориндж. Как сообщили в пожарном управлении города Ньюпорт-Бич, также в результате происшествия пострадали два человека.

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"(Вертолет) Robinson R44 с четырьмя пассажирами врезался в дом в Ньюпорт-Бич", — сообщается в Twitter аэропорта Джона Уэйна.

Скриншот NBC Крушение вертолета в Южной Калифорнии

Напомним, в Кременчуге (Полтавская область) вечером 25 января разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, машина задела линию электропередачи и упала. В результате ЧП погибли четыре человека.