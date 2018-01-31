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    Вертолет рухнул на жилой дом в Южной Калифорнии, есть жертвы

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    Вертолет Robinson R44 с четырьмя пассажирами врезался в дом в Ньюпорт-Бич. В результате происшествия три человека погибли, еще двое людей - пострадали.
    Крушение вертолета в Южной Калифорнии
    @TheOCIndyNews

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Три человека погибли после того, как вертолет упал на один из домов в Южной Калифорнии, сообщает телеканал NBC.

    @TheOCIndyNews
    Крушение вертолета в Южной Калифорнии

    Инцидент произошел во вторник в округе Ориндж. Как сообщили в пожарном управлении города Ньюпорт-Бич, также в результате происшествия пострадали два человека.

    Смотрите также: Упал и загорелся. Смертельное крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге

    "(Вертолет) Robinson R44 с четырьмя пассажирами врезался в дом в Ньюпорт-Бич", — сообщается в Twitter аэропорта Джона Уэйна.

    Скриншот NBC
    Крушение вертолета в Южной Калифорнии

    Напомним, в Кременчуге (Полтавская область) вечером 25 января разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, машина задела линию электропередачи и упала. В результате ЧП погибли четыре человека. 

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