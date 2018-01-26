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    Общество

    Аваков объявил о создании в Украине спецотряда из более 50 вертолетов

    (обновлено: )53906
    По словам министра, большой контракт, который МВД Украины уже несколько месяцев готовит совместно с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардией и полицией, предусматривает получение порядка 55 вертолетов марки Airbus.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Мобильный отряд службы реагирования, у которого в распоряжении будут около 55 вертолетов, создадут в 2018 году в Украине, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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    "Две тысячи восемнадцатый – это год, когда Украина получит первый передовой мобильный отряд службы реагирования", — сказал Аваков, выступая в Хмельницком в пятницу. Он добавил, что в распоряжении этого отряда будут вертолеты.

    По его словам, большой контракт, который МВД Украины уже несколько месяцев готовит совместно с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардией и полицией, предусматривает получение порядка 55 вертолетов марки Airbus. Аваков уточнил, что вертолеты позволят "обеспечить систему покрытия по всей стране, начиная от реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары, вызовы уголовного характера и заканчивая медицинскими вопросами, когда нужно будет доставить в острых ситуациях больного из небольшого села непосредственно к специалисту".

    Глава МВД подчеркнул, что власти третий год работают над тем, чтобы привести Госслужбу по ЧС к европейским стандартам.

    В четверг вечером в Кременчуге Полтавской области во время учебно-тренировочного полета произошло падение с последующим возгоранием вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты". Возникший после этого пожар к ночи был ликвидирован, погибли четыре члена экипажа.

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