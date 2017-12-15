Смертельное крушение вертолета на юге Канады

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета электроэнергетической компании Hydro One в канадской провинции Онтарио.

"Мы с глубоким сожалением подтверждаем, что в результате инцидента с участием нашего вертолета в населенном пункте Твид погибли четыре сотрудника. Наши мысли и молитвы сейчас с их семьями и коллегами", — говорится в сообщении компании, опубликованном в микроблоге в Twitter.

Смотрите также: Пассажир самолета снял на видео НЛО. Появилось видео

Свои соболезнования семьям погибших выразил также премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Трагические новости пришли с востока Онтарио. Мои глубочайшие соболезнования погибшим в результате крушения вертолета около города Твид", — написал он в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании West Wind Aviation, на борту которого находились 25 человек, потерпел крушение недалеко от канадского населенного пункта Фонд-дю-Лак. В результате инцидента пострадали несколько человек.