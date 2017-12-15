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    Смертельное крушение вертолета на юге Канады

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    В результате крушения вертолета в канадской провинции Онтарио погибли четыре человека. Свои соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
    Канал на Youtube CBC News

    Четыре человека погибли в результате крушения вертолета электроэнергетической компании Hydro One в канадской провинции Онтарио.

    "Мы с глубоким сожалением подтверждаем, что в результате инцидента с участием нашего вертолета в населенном пункте Твид погибли четыре сотрудника. Наши мысли и молитвы сейчас с их семьями и коллегами", — говорится в сообщении компании, опубликованном в микроблоге в Twitter.

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    Свои соболезнования семьям погибших выразил также премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Трагические новости пришли с востока Онтарио. Мои глубочайшие соболезнования погибшим в результате крушения вертолета около города Твид", — написал он в своем Twitter.

    Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании West Wind Aviation, на борту которого находились 25 человек, потерпел крушение недалеко от канадского населенного пункта Фонд-дю-Лак. В результате инцидента пострадали несколько человек. 

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