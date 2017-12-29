В Одесской области для посадки вертолета Порошенко зацементировали огороды

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Одесской области у жителя села Маяки местные власти зацементировали два земельных участка, чтобы там смог совершить посадку вертолет президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, во время визита в Одесскую область 28 декабря Петр Порошенко подписал два закона о начале медицинской реформы и реформы сельской медицины. В селе Маяки он вручил сертификаты на квартиры детям-сиротам и подарил мячи местной футбольной команде.

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"Для его посадки у землевладельца залили цементом два участка, на которых он выращивает для себя овощи и фрукты. После того, как огород был залит цементом, его проверяли на прочность до прибытия президента. Пробные вертолёты садились и взлетали", — сообщает "Сайт города Одесса" со ссылкой на слова местных жителей.

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