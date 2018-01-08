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    В мире

    В Японии американский военный вертолет аварийно приземлился у отеля

    (обновлено: )7310
    Об инциденте сообщила местная полиция, отметив, что пострадавших не было. Вертолет сел на площадку у станции по переработке отходов, недалеко от местного отеля.
    Военная база США на Окинава
    flickr.com/Mark Rourke

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В понедельник, 8 января, американский военный вертолет AH1 совершил экстренную посадку в южной японской префектуре Окинава, близ поселка Ёмитан, согласно репортажу телекомпании NHK.

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    По ее данным, об инциденте сообщила местная полиция, отметив, что пострадавших не было. Вертолет сел на площадку у станции по переработке отходов, недалеко от местного отеля.

    Аналогичный инцидент произошел в субботу с другим вертолетом UH1 войск США на Окинаве на небольшом острове близ города Урума.

    В декабре 2017 года на одну из школ на Окинаве упал иллюминатор весом 7,7 килограмма от вертолета СН53Е американских вооруженных сил, в результате чего один ребенок получил травмы. После инцидента полеты этих вертолетов были временно прекращены, но менее чем через неделю вновь были возобновлены. Чуть ранее на крышу детского сада на Окинаве с американского вертолета упала пластиковая заглушка длиной 9,5 сантиметра и 7,5 в диаметре от датчика состояния роторных лопастей вертолетов.

    В октябре на Окинаве разбился транспортный вертолет CH-53E с базы США.

    По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Там сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории, хотя Окинава составляет всего 1% всей территории Японии. Власти Окинавы добиваются вывода американских военных баз из префектуры.

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