С настоящего момента военнослужащие США на Окинаве не должны покидать военные базы и свои дома. Приобретение и употребление алкоголя запрещено также для военных США на базах и за их пределами и на остальной территории Японии.
Малолитражный грузовик, за рулем которого находился 60-летний японец, на перекрестке стал поворачивать направо в соответствии с указателями и дорожными знаками, когда в него врезался другой грузовик, ехавший по встречной полосе.
Тысячи людей, одетых в черные одежды, несмотря на палящее солнце и жару, вышли на улицы префектуры Окинавы. Многие из них держали плакаты с надписями "Морпехи, уходите" и "Наша злоба достигла предела".
Речь идет о лагере по подготовке военных для действий в условиях джунглей. Возврат части лагеря, известного как Camp Gonsalves, был согласован с правительством Японии в 1996 году, однако постоянно откладывался.
В городе Наха на стадионе к собравшимся на митинг обратился губернатор Окинавы Такэси Онага, который добивается отмены планов переноса авиабазы "Футэмма" в менее населенный район на севере главного острова Окинавы.
Правительству Японии и властям префектуры Окинава пока не удалось достичь согласия по вопросу о строительстве на юге страны новой базы ВВС США. Центральные власти утверждают что она необходима для укрепления безопасности страны.
Правительство Японии пытается уговорить губернатора Окинавы согласиться на перенос базы США "Футэнма" из окрестностей густонаселенного города Гинован в прибрежный район Наго, близ населенного пункта Хэноко.
Речь идет о системе перехвата и глушения радиосигналов СССР и КНР. В среду на американской военной базе Мисава в префектуре Аомори на севере острова Хонсю командование будет произведен демонтаж антенны.
Около 50 тысяч семей остались без электричества на юге Японии из-за тайфуна "Вонгфонг", сообщила энергетическая компания Kyushu Electric Power Co., Inc. в субботу. Отключение электроэнергии затронуло 32,5 тысяч семей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".