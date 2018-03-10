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    Окинава

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Военная база США на Окинава
    В Японии американский военный вертолет аварийно приземлился у отеля
    13:06 08.01.2018
    105
    Об инциденте сообщила местная полиция, отметив, что пострадавших не было. Вертолет сел на площадку у станции по переработке отходов, недалеко от местного отеля.
    Арсений Яценюк посетил атомный авианосец ВМС США Гарри Трумэн
    В Тихий океан рухнуло воздушное судно с американскими военными
    10:32 22.11.2017
    834
    Воздушное судно упало на подлете к авианосцу в районе острова Окинава. Сейчас Седьмой флот США проводит спасательную операцию.
    Военная база США на Окинава
    Военным США в Японии запретили пить алкоголь из-за смертельного ДТП
    07:15 20.11.2017
    165
    С настоящего момента военнослужащие США на Окинаве не должны покидать военные базы и свои дома. Приобретение и употребление алкоголя запрещено также для военных США на базах и за их пределами и на остальной территории Японии.
    Военная база США на Окинава
    Пьяный морпех США на грузовике устроил смертельное ДТП на Окинаве
    12:00 19.11.2017
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    Малолитражный грузовик, за рулем которого находился 60-летний японец, на перекрестке стал поворачивать направо в соответствии с указателями и дорожными знаками, когда в него врезался другой грузовик, ехавший по встречной полосе.
    Военная база США на Окинава
    США провели на Окинаве учения на случай атаки КНДР
    07:55 15.04.2017
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    Американцы на авиабазе США "Кадэна" отрабатывали действия на случай нападения Северной Кореи на фоне усиления напряженности на Корейском полуострове.
    Вид на остров Окинава
    США в четверг возвратят Японии часть земли на Окинаве
    23:56 21.12.2016
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    Земля будет возвращена по договоренности США и Японии от 1996 года. Это будет крупнейшая часть земли, передаваемая США японцам после возвращения Окинавы под контроль Японии в 1972 году.
    Протесты окинавцев против военных США
    На Окинаве 65 тыс японцев протестуют против военных США
    14:18 19.06.2016
    823
    Тысячи людей, одетых в черные одежды, несмотря на палящее солнце и жару, вышли на улицы префектуры Окинавы. Многие из них держали плакаты с надписями "Морпехи, уходите" и "Наша злоба достигла предела".
    Вид на остров Окинава
    США готовы вернуть Японии часть своей базы на Окинаве
    14:30 18.06.2016
    132
    Речь идет о лагере по подготовке военных для действий в условиях джунглей. Возврат части лагеря, известного как Camp Gonsalves, был согласован с правительством Японии в 1996 году, однако постоянно откладывался.
    Вид на остров Окинава
    Около 1,5 тыс человек эвакуированы на Окинаве из-за снаряда времен войны
    16:19 02.12.2015
    80
    Предполагается, что снаряд был выпущен с американского военного корабля во время битвы за Окинаву в 1945 году. Власти эвакуировали местных жителей в радиусе 150 метров от опасной находки.
    Вид на остров Окинава
    Власти США заявили, что расширят базу на Окинаве вопреки протестам
    19:22 03.06.2015
    156
    Сообщается, что "представители США подчеркнули, что планы по строительству базы - единственное решение, которое позволяет решить операционные, политические, финансовые и стратегические вопросы".
    Американские военные
    В Японии против переноса базы США на Окинаве протестуют 35 тыс человек
    13:39 17.05.2015
    492
    В городе Наха на стадионе к собравшимся на митинг обратился губернатор Окинавы Такэси Онага, который добивается отмены планов переноса авиабазы "Футэмма" в менее населенный район на севере главного острова Окинавы.
    Жители Окинавы протестуют против строительства новой военной базы США
    Жители Окинавы протестуют против строительства новой военной базы США 
    23:10 09.04.2015
    245
    Правительству Японии и властям префектуры Окинава пока не удалось достичь согласия по вопросу о строительстве на юге страны новой базы ВВС США. Центральные власти утверждают что она необходима для укрепления безопасности страны.
    Американские военные
    Власти Японии пока не договорились о переносе базы ВМС США на Окинаве
    08:06 05.04.2015
    98
    Правительство Японии пытается уговорить губернатора Окинавы согласиться на перенос базы США "Футэнма" из окрестностей густонаселенного города Гинован в прибрежный район Наго, близ населенного пункта Хэноко.
    Вид на остров Окинава
    Япония настаивает на скорейшем переносе авиабазы ВМС США на Окинаве
    14:06 04.04.2015
    636
    Как заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, "необходимо как можно скорее избавить от опасности жилые дома и школы, окружающие базу Футэмма".
    Панорама Токио. Архивное фото
    Последний памятник холодной войны будет демонтирован в Японии
    09:50 15.10.2014
    69
    Речь идет о системе перехвата и глушения радиосигналов СССР и КНР. В среду на американской военной базе Мисава в префектуре Аомори на севере острова Хонсю командование будет произведен демонтаж антенны.
    Тайфун
    Около 50 тыс семей остались без электричества из-за тайфуна "Вонгфонг"
    23:08 11.10.2014
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    Около 50 тысяч семей остались без электричества на юге Японии из-за тайфуна "Вонгфонг", сообщила энергетическая компания Kyushu Electric Power Co., Inc. в субботу. Отключение электроэнергии затронуло 32,5 тысяч семей.
    Тайфун. Архивное фото
    Штормовое предупреждение объявлено на юго-востоке Японии
    08:25 05.10.2014
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    Главное метеорологическое управление Японии объявило штормоое предупреждение для юго-восточных районов страны в связи с приближением сильного тайфуна "Фанфон".
    Панорама Токио
    Вертолет упал на юге Японии, трое пострадавших
    11:30 31.12.2013
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    Три человека пострадали в результате крушения вертолета в южнояпонской префектуре Окинава. Данных о национальной принадлежности находившихся на борту людей также нет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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