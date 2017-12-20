Вертолет главы Нацполиции окончательно заблокировал одесскую трассу

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Вертолет, на котором глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прилетел решать проблему многокилометрового затора на трассе Киев-Одесса, полностью заблокировал движение, сообщил журналист Владимир Гамалица в Facebook.

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"Большой мент хуже стихийного бедствия. Под Жашковом вроде начало рассасываться, как вдруг… ГЛАВА Нацполиции на вертолете полностью остановил движение своим появлением. Сел на дорогу и заблокировали движение в обоих направлениях", — пишет Гамалица.

Ранее сообщалось, что на участке автодороги Киев — Одесса между г. Белая Церковь и г. Жашков Черкасской области продолжаются мероприятия по ликвидации заторов общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна. Грузовой и легковой транспорт движется медленно в обоих направлениях. Контролировать процесс разблокирования движения отправились Сергей Князев и глава ГСЧС Николай Чечеткин.