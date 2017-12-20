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    Вертолет главы Нацполиции окончательно заблокировал одесскую трассу

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    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (439)

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    По словам журналиста Владимира Гамалицы, под Жашковом начал рассасываться затор, как вдруг глава Нацполиции Сергей Князев на вертолете полностью остановил движение своей посадкой на дороге.
    Вертолет главы Нацполиции окончательно заблокировал одесскую трассу
    Facebook Володимир Гамалиця

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Вертолет, на котором глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прилетел решать проблему многокилометрового затора на трассе Киев-Одесса, полностью заблокировал движение, сообщил журналист Владимир Гамалица в Facebook.

    Смотрите также: Многокилометровый затор на трассе Киев — Одесса с высоты птичьего полета

    "Большой мент хуже стихийного бедствия. Под Жашковом вроде начало рассасываться, как вдруг… ГЛАВА Нацполиции на вертолете полностью остановил движение своим появлением. Сел на дорогу и заблокировали движение в обоих направлениях", — пишет Гамалица.

    Ранее сообщалось, что на участке автодороги Киев — Одесса между г. Белая Церковь и г. Жашков Черкасской области продолжаются мероприятия по ликвидации заторов общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна. Грузовой и легковой транспорт движется медленно в обоих направлениях. Контролировать процесс разблокирования движения отправились Сергей Князев и глава ГСЧС Николай Чечеткин.

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