В Мексике разбился вертолет с главой МВД и губернатором штата

КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина. Вертолет с министром внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом потерпел крушение во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон, при этом оба чиновника не пострадали, сообщает МВД страны.

"Этой ночью военный вертолет, на котором летели глава МВД Альфонсо Наваррете и губернатор Оахаки Алехандро Мурат, потерпел аварию. К несчастью, погибли два человека на земле", – говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

Как сообщил ранее портал Jornada, по предварительным данным, вертолет потерял контроль на высоте примерно 30 метров перед посадкой и упал на автомобиль. Ранения получили люди, находившиеся на борту вертолета, но Наваррете и Мурат не пострадали.

Это не первый воздушный инцидент с главами МВД Мексики. Так, в ноябре 2011 года министр Франсиско Блейк Мора и восемь сопровождавших его лиц погибли в результате падения вертолета недалеко от Мехико. В ноябре 2008 года разбился легкий самолет, на борту которого находился предшественник Моры Хуан Камило Моуриньо. Он упал на улицу в Мехико. В результате авиакатастрофы погибли 13 человек, в том числе министр, пострадали около 40 человек, сгорело около 30 автомобилей.