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    В Мексике разбился вертолет с главой МВД и губернатором штата

    (обновлено: )143
    По информации МВД Мексики, ночью военный вертолет, на котором летели глава МВД Альфонсо Наваррете и губернатор Оахаки Алехандро Мурат, потерпел аварию.
    Вертолет. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина. Вертолет с министром внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом потерпел крушение во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон, при этом оба чиновника не пострадали, сообщает МВД страны.

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    "Этой ночью военный вертолет, на котором летели глава МВД Альфонсо Наваррете и губернатор Оахаки Алехандро Мурат, потерпел аварию. К несчастью, погибли два человека на земле", – говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

    Как сообщил ранее портал Jornada, по предварительным данным, вертолет потерял контроль на высоте примерно 30 метров перед посадкой и упал на автомобиль. Ранения получили люди, находившиеся на борту вертолета, но Наваррете и Мурат не пострадали.

    Это не первый воздушный инцидент с главами МВД Мексики. Так, в ноябре 2011 года министр Франсиско Блейк Мора и восемь сопровождавших его лиц погибли в результате падения вертолета недалеко от Мехико. В ноябре 2008 года разбился легкий самолет, на борту которого находился предшественник Моры Хуан Камило Моуриньо. Он упал на улицу в Мехико. В результате авиакатастрофы погибли 13 человек, в том числе министр, пострадали около 40 человек, сгорело около 30 автомобилей.

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