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    Мексику трясет. За несколько часов зафиксировано более 120 афтершоков

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    В южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитуда толчков составила 7,2. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.
    Последствия землетрясения в Мексике
    @CarlosOrtegaMX

    КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина. Число повторных толчков после мощного землетрясения в Мексике возросло до 122, сообщает Национальная сейсмологическая служба.

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    Ранее ведомство сообщало о 59 повторных толчках.

    "До 19.30 (3.30 по Киеву) зафиксировано 122 афтершока", — говорится в сообщении службы в Twitter.

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    В пятницу вечером (в ночь на субботу по Киеву) в южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.

    ​Как сообщается, сильное землетрясение в штате Оахака выгнало на улицу тысячи жителей Мехико. Люди столпились на относительно безопасных участках городской территории как можно дальше от домов. В городе массово выключились светофоры, частично прервалась подача электричества, возникли большие пробки.

    Отметим, что в текущем году это уже не первое мощное землетрясение в Мексике. В то же время, по данным специалистов, в Мексике произошло почти 13 тысяч землетрясений за три месяца прошлого года.

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