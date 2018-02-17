Мощное землетрясение произошло на юге Мексики

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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в южном мексиканском штате Оахака, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Очаг землетрясения залегал на глубине 43 километров. Информация о разрушениях и возможных жертвах пока не поступала.

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Отметим, что в текущем году это уже не первое мощное землетрясение в Мексике. В то же время, по данным специалистов, в Мексике произошло почти 13 тысяч землетрясений за три месяца прошлого года.