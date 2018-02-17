наверх
17.02.201804:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мощное землетрясение произошло на юге Мексики

    (обновлено: )186
    По данным геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 43 километров. Информация о разрушениях и возможных жертвах пока не поступала.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в южном мексиканском штате Оахака, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

    Очаг землетрясения залегал на глубине 43 километров. Информация о разрушениях и возможных жертвах пока не поступала.

    Смотрите также: Мексика, Хохутла: город, который был на карте страны… до землетрясения

    Отметим, что в текущем году это уже не первое мощное землетрясение в Мексике. В то же время, по данным специалистов, в Мексике произошло почти 13 тысяч землетрясений за три месяца прошлого года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко в Мюнхене
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Руслан Бортник
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Ярослав Павловский
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Владимир Парасюк о Михаиле Саакашвили. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?