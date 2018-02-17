Почти 60 афтершоков произошло после мощного землетрясения в Мексике

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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина. Почти 60 повторных толков зафиксированы в Мексике после мощного землетрясения, сообщает Национальная сейсмологическая служба.

Ранее в южном Мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.

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"До 18.30 (2.30 по Киеву) зафиксировано 59 афтершоков", — говорится в сообщении сейсмологической службы в Twitter.

Отметим, что в текущем году это уже не первое мощное землетрясение в Мексике. В то же время, по данным специалистов, в Мексике произошло почти 13 тысяч землетрясений за три месяца прошлого года.