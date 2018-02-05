В Пентагоне не смогли отчитаться о расходах почти на миллиард долларов

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Управление тыла министерства обороны США (Defense Logistics Agency) не смогло правильно отчитаться о расходах на сумму более чем в 800 миллионов долларов, расходы еще на 100 миллионов были задокументированы не полностью, пишет издание Politico со ссылкой на внутренний аудит Пентагона.

Аудиторская компания Ernst&Young сообщила, что не нашла необходимых документов на 465 миллионов долларов для уже завершенных строительных проектов, а также на еще идущие проекты на 384 миллиона долларов.

Кроме того, по данным компании, неполной была документация по ряду компьютерных проектов на 100 миллионов долларов.

"Ernst&Young не смогла получить в финансовых заявлениях управления достаточных, компетентных материалов, свидетельствующих о заявленных потраченных средствах", — отмечают аудиторы в документе. К какому потенциальному ущербу это могло привести, они не говорят.

Управление тыла с бюджетом в 40 миллиардов долларов в год занимается снабжением, его 25 тысяч сотрудников выполняют в день 100 тысяч заказов для вооруженных сил.

Представитель управления заявил изданию, что не ожидал "чистого" результата на первоначальных циклах аудита", поскольку речь идет об учреждении с очень сложной деятельностью. Управление пообещало исправить недостатки.

Аудиты проводятся сейчас в большинстве подразделений Пентагона, над ними работают 1,2 тысячи аудиторов, а обойдется работа более чем в 1 миллиард долларов.

Ранее сообщалось, что внутренний аудит Министерства внутренних дел Украины выявил растрату финансовых и материальных ресурсов на сумму около 81 млн гривен в 2017 году.