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    В мире

    В Пентагоне не смогли отчитаться о расходах почти на миллиард долларов

    (обновлено: )10110
    Аудиторская компания сообщила, что не нашла необходимых документов на 465 миллионов долларов для уже завершенных строительных проектов, а также на еще идущие проекты на 384 миллиона долларов.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Управление тыла министерства обороны США (Defense Logistics Agency) не смогло правильно отчитаться о расходах на сумму более чем в 800 миллионов долларов, расходы еще на 100 миллионов были задокументированы не полностью, пишет издание Politico со ссылкой на внутренний аудит Пентагона.

    Аудиторская компания Ernst&Young сообщила, что не нашла необходимых документов на 465 миллионов долларов для уже завершенных строительных проектов, а также на еще идущие проекты на 384 миллиона долларов.

    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Кроме того, по данным компании, неполной была документация по ряду компьютерных проектов на 100 миллионов долларов.

    "Ernst&Young не смогла получить в финансовых заявлениях управления достаточных, компетентных материалов, свидетельствующих о заявленных потраченных средствах", — отмечают аудиторы в документе. К какому потенциальному ущербу это могло привести, они не говорят.

    Управление тыла с бюджетом в 40 миллиардов долларов в год занимается снабжением, его 25 тысяч сотрудников выполняют в день 100 тысяч заказов для вооруженных сил.

    Представитель управления заявил изданию, что не ожидал "чистого" результата на первоначальных циклах аудита", поскольку речь идет об учреждении с очень сложной деятельностью. Управление пообещало исправить недостатки.

    Аудиты проводятся сейчас в большинстве подразделений Пентагона, над ними работают 1,2 тысячи аудиторов, а обойдется работа более чем в 1 миллиард долларов.

    Ранее сообщалось, что внутренний аудит Министерства внутренних дел Украины выявил растрату финансовых и материальных ресурсов на сумму около 81 млн гривен в 2017 году.

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