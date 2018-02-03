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    Глава Пентагона сообщил, о чем поговорит с министром обороны Украины

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    По словам Джеймса Мэттиса, он намерен обсудить со Степаном Полтораком "прагматичные шаги по укреплению отношений между нашими вооруженными силами".
    Степан Полторак и Джеймс Мэттис. Архивное фото
    скриншот видео Степана Полторака в Facebook

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Украины Степан Полторак встретились в Пентагоне, сообщает американское военное ведомство.

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    "Сегодня мы намерены обсудить прагматичные шаги по укреплению отношений между нашими вооруженными силами", — сказал Мэттис журналистам перед началом встречи.

    Полторак находится в США c официальным визитом.

    По данным украинского министерства обороны, в рамках визита министр примет участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств стран, состоятся встречи с представителями руководства оборонного ведомства США, а также руководством и офицерами оперативно-стратегического уровня Национального военного колледжа США. Также сообщается, что в программе работы украинской делегации — рабочие встречи с украинскими волонтерами, которые проживают в США и помогают украинской армии.

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    Администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что решение о поставках принимал Трамп. 

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