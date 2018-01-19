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    В мире

    Пентагон: военное превосходство США сокращается

    (обновлено: )28210
    По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, стремительное развитие технологий в условиях нехватки бюджета подрывает возможности Вооруженных сил США.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 19 янв – РИА Новости Украина. Военное превосходство США в воздухе, на земле, космосе и киберпространстве постепенно сокращается, заявил в пятницу глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис.

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    "В нынешнее время перемен наши военные возможности сильны, хотя наше конкурентное преимущество во всех областях — в воздухе, на земле, в море, в космосе и киберпространстве — постепенно сокращается", — сказал Мэттис, представляя национальную военную стратегию США.

    По его словам, стремительное развитие технологий в условиях нехватки бюджета подрывает возможности ВС США, которых Мэттис назвал "перегруженными и недоукомплектованными".

    Ранее Пентагон предложил расширить список ситуаций, при которых президент США может применить ядерное оружие.

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