Трамп в третий раз номинирован на Нобелевскую премию мира

MANDEL NGAN / AFP

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп третий год подряд попадает в число кандидатов, претендующих на получение Нобелевской премии мира, сообщает норвежское издание Nettavisen со ссылкой на директора норвежского Института исследования проблем мира (PRIO) Хенрика Урдаля.

"Я могу подтвердить, что мы получили сообщение о выдвижении и что Трамп был номинирован на премию. Однако я не могу говорить о том, кто стоит за его выдвижением. Это конфиденциальная информация. Могу сказать лишь, что инициатива принадлежит американцу", — приводит Nettavisen слова Урдаля.

Директор института также сообщил, что тот же человек выдвигал кандидатуру Трампа и в предыдущие годы. По мнению Урдаля, американский президент достоин этой награды за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы" и другие заслуги.

Издание напоминает, что четыре предыдущих президента США уже были лауреатами премии.

Имена обладателей премии будут объявлены в октябре 2018 года. Традиционно списки номинантов не публикуются, однако некоторые имена попадают в прессу. Обычно на премию выдвигается несколько сотен человек, имена тех, кто выдвигает кандидатов, по традиции не разглашаются 50 лет.