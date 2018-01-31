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    Новый момент для США. Трамп объявил о лучшем времени для американской мечты

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    Трамп заявил, что настал новый момент для Америки: "Еще не было лучшего времени для того, чтобы начать жить американской мечтой".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    KENA BETANCUR / AFP

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. 

    Дональд Трамп и его супруга Мелания
    REUTERS Jonathan Ernst
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    Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас настало лучшее время для американской мечты.

    "Это наш новый момент для Америки. Еще не было лучшего времени для того, чтобы начать жить американской мечтой", — говорится в обращении Трампа к конгрессу "О положении страны", фрагменты которого во вторник заблаговременно распространил Белый дом.

    Трамп также обращает внимание на проведенную им налоговую реформу.

    "Наши огромные налоговые льготы позволили предоставить масштабные послабления среднему классу и малому бизнесу", — говорится в тексте. Там отмечается, что с момента реализации налоговых льгот "примерно 3 миллиона человек уже получили связанные с этим бонусы, многие из которых исчислялись тысячами долларов".

    Ранее Трамп заявил, что Китай и Россия бросают вызов интересам, экономике и ценностям США.

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