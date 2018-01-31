Трамп отменил программу Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Трамп приказал свернуть программу по закрытию тюрьмы на базе Гуантанамо, инициированную его предшественником Бараком Обамой.

Об этом президент США заявил, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

"Я только что подписал приказ, требующий от министра (обороны США Джеймса) Мэттиса пересмотреть нашу политику в области военных задержаний и оставляющий открытой тюрьму на базе Гуантанамо", — сказал Трамп.

"Я прошу конгресс обеспечить то, чтобы в борьбе с ИГ и "Аль-Каидой" у нас оставались все необходимые инструменты для задержания террористов, где бы мы не поймали их", — сказал Трамп.

"В прошлом мы бестолково отпускали сотни опасных террористов лишь для того, чтобы встретиться с ними снова на поле боя, включая лидера ИГ аль-Багдади", — напомнил Трамп.

Таким образом он свернул инициированную его предшественником Бараком Обамой программу по закрытию созданной США в 2002 году на военной базе на Кубе для международных террористов тюрьмы Гуантанамо. Ее закрытие было одним из главных обещаний Барака Обамы во время его первой предвыборной кампании в 2008 году. В конце декабря 2016 года Обама, несмотря на отказ конгресса финансировать закрытие тюрьмы в 2017 году, обещал продолжить перевод узников Гуантанамо в другие страны до последнего дня своего президентства.

Трамп еще до победы на выборах неоднократно заявлял, что не поддерживает идею закрытия тюрьмы, поскольку считает, что перевод заключенных из нее несет угрозу безопасности США. На данный момент под стражей в Гуантанамо находится 41 человек.