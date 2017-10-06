Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

Jonathan NACKSTRAND / AFP

КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN.

Об этом в пятницу в Осло сообщил Норвежский нобелевский комитет.

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs — The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 октября 2017 г.

В этом году на награду претендовали 318 кандидатов, из которых 215 — физические лица и 103 — общественные и международные организации.

Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце 19 века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем.

Watch the very moment the 2017 Nobel Peace Prize is announced! #NobelPrize pic.twitter.com/H0AtcRU7tn — The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 октября 2017 г.

В отличие от других нобелевских наград, согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло, в тот же день, что и в Стокгольме — 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий.

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Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).