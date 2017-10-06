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    В мире

    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

    Тема:

    Неделя Нобелевской премии (47)

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    В этом году на Нобелевскую премию мира претендовали 318 кандидатов, из которых 215 - физические лица и 103 - общественные и международные организации. Получила награду кампания по запрещению ядерного оружия ICAN.
    Нобелевская премия
    Jonathan NACKSTRAND / AFP

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN.

    Об этом в пятницу в Осло сообщил Норвежский нобелевский комитет.

    В этом году на награду претендовали 318 кандидатов, из которых 215 — физические лица и 103 — общественные и международные организации.

    Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце 19 века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем.

    В отличие от других нобелевских наград, согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло, в тот же день, что и в Стокгольме — 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий.

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    Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).

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