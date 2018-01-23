У Белого дома задержали человека с оружием

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники Секретной службы США во вторник задержали у Белого дома человека с заряженным оружием, сообщила со ссылкой на ведомство газета Washington Examiner.

В заявлении Секретной службы указывается, что инцидент произошел в 2.30 ночи по местному времени (9.30 по киевскому времени). Как отмечается, сотрудники ведомства, несущие охрану у резиденции главы государства, обнаружили неподалеку подозрительный автомобиль.

"Во время проведенного досмотра выяснилось, что у владельца машины было заряженное оружие", — говорится в сообщении.

Имя задержанного не сообщается. Ему было предъявлено обвинение "в ношении незарегистрированного пистолета и боеприпасов к нему".

В настоящее время задержанный находится в ведении городской полиции Вашингтона, говорится в сообщении.

Ранее в результате стрельбы во вторник в школе в американском штате Кентукки погиб один человек, сообщил губернатор штата Мэтт Бевин.