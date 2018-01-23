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    У Белого дома задержали человека с оружием

    (обновлено: )14
    Имя задержанного у Белого дома не сообщается. Ему было предъявлено обвинение "в ношении незарегистрированного пистолета и боеприпасов к нему".
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники Секретной службы США во вторник задержали у Белого дома человека с заряженным оружием, сообщила со ссылкой на ведомство газета Washington Examiner.

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    В заявлении Секретной службы указывается, что инцидент произошел в 2.30 ночи по местному времени (9.30 по киевскому времени). Как отмечается, сотрудники ведомства, несущие охрану у резиденции главы государства, обнаружили неподалеку подозрительный автомобиль.

    "Во время проведенного досмотра выяснилось, что у владельца машины было заряженное оружие", — говорится в сообщении.

    Имя задержанного не сообщается. Ему было предъявлено обвинение "в ношении незарегистрированного пистолета и боеприпасов к нему".

    В настоящее время задержанный находится в ведении городской полиции Вашингтона, говорится в сообщении.

    Ранее в результате стрельбы во вторник в школе в американском штате Кентукки погиб один человек, сообщил губернатор штата Мэтт Бевин.

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