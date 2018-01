Умерла героиня самого известного военного плаката США

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. На 97 году жизни умерла американка Наоми Паркер Фрейли, которая стала прообразом женщины на пропагандистском плакате США времен Второй мировой войны "We Can Do It!" (перевод "Мы сможем").

Как сообщает The New York Times, она скончалась в городе Лонгвь в штате Вашингтон.

Автор плаката Говард Миллер взял прообраз своей героини с фотографии 1942 года, где была изображена Фрейли на калифорнийской станции авиации ВМС США.

Наоми Паркер Фрейли

Долгое время работница Джеральдин Дойл утверждала, что на фото 1942 изображена именно она. Фрейли не знала о снимке, и поэтому о ее связи с плакатом не было известно более 70-ти лет.

nytimes.com/ Наоми Паркер с сестрой

Плакат We Can Do It! предназначался для повышения морального духа работников во время войны.