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    В мире

    "Идиот в окружении клоунов". В США вышла скандальная книга про Трампа

    (обновлено: )13110
    В книге рассказывается, что Трамп боится отравления и запрещает обслуге касаться его зубной щетки. Он предпочитает еду из Макдональдса, а после инаугурации установил в своей комнате в Белом доме три телевизора.
    Иллюстрация книги Огонь и ярость: в Белом доме Трампа
    nymag.com

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В США уже 9 января в продажу поступит книга журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа".

    Книга содержит подробности жизни американского лидера и его отношений с родными и подчиненными. Выдержки из книги появились в журнале New York Magazine.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
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    По словам автора книги, председатель Национального экономического совета Гэри Кон в письме назвал президента США Дональда Трампа "идиотом в окружении клоунов": "Это хуже, чем вы можете представить. Идиот в окружении клоунов. Трамп ничего не читает − ни одностраничных докладов, ни коротких справок. Он заканчивает переговоры с мировыми лидерами на полпути, просто, потому что устал".

    По информации Вулффа, один из союзников Трампа медиамагнат Руперт Мердок после телефонного разговора с президентом на тему ужесточения визового режима с рядом стран назвал американского лидера "чертовым идиотом".

    Также, по словам автора, Трамп заявил ныне покойному бизнесмену Роджеру Эйлсу, что его предвыборная кампания превзошла все ожидания и предполагаемое поражение станет для него победой. При этом Меланья Трамп вовсе не желала становиться первой леди и была в ужасе при мысли о возможном президентстве мужа.

    В книге также рассказывается, что Трамп боится отравления и запрещает обслуге касаться его зубной щетки. Он предпочитает еду из Макдональдса, а после инаугурации установил в своей комнате в Белом доме три телевизора.

    В Белом доме уже опровергли содержание книги, назвав ее "таблоидным чтивом".

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