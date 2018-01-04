наверх
04.01.201808:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп не струсит перед лидером КНДР - Белый дом

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (791)

    (обновлено: )43
    Пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс, комментируя угрозы Ким Чен Ына, заявила, что "президент не собирается трусить и быть слабым, он будет делать то, что обещал".
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп не собирается уступать лидеру КНДР Ким Чен Ыну, заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

    "Президент и народ нашей страны должны быть обеспокоены психическим здоровьем лидера Северной Кореи", — сказала Сандерс. Ким Чен Ын неоднократно угрожал США, напомнила она.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Мы вам покажем! Спор США и КНДР достиг пика напряженности

    "Наш президент не собирается трусить и быть слабым. Он будет делать то, что обещал: стоять крепко и защищать американский народ", — сказала Сандерс, не уточнив, что именно собирается делать Трамп.

    Читайте также: Основные прогнозы и тенденции развития мира в 2018 году

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что у него на рабочем столе теперь находится ядерная кнопка, на которую он может нажать, если Соединенные Штаты будут угрожать его стране. Позже президент США Дональд Трамп ответил на это, что у него тоже есть ядерная кнопка, "но она гораздо больше и гораздо мощнее".

    Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что КНДР может готовить новое ракетное испытание. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Уволенный начальник Львовского областного управления юстиции Ярослав Жукровский
    Националистический радикализм крепчает
    Здание НКРЭКУ
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов