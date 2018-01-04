Трамп не струсит перед лидером КНДР - Белый дом

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп не собирается уступать лидеру КНДР Ким Чен Ыну, заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

"Президент и народ нашей страны должны быть обеспокоены психическим здоровьем лидера Северной Кореи", — сказала Сандерс. Ким Чен Ын неоднократно угрожал США, напомнила она.

"Наш президент не собирается трусить и быть слабым. Он будет делать то, что обещал: стоять крепко и защищать американский народ", — сказала Сандерс, не уточнив, что именно собирается делать Трамп.

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Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что у него на рабочем столе теперь находится ядерная кнопка, на которую он может нажать, если Соединенные Штаты будут угрожать его стране. Позже президент США Дональд Трамп ответил на это, что у него тоже есть ядерная кнопка, "но она гораздо больше и гораздо мощнее".

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что КНДР может готовить новое ракетное испытание.