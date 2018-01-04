Блэр предупреждал Трампа о слежке со стороны британской разведки - СМИ

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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр предупреждал президента США Дональда Трампа о возможной слежке со стороны разведки Великобритании во время его предвыборной кампании 2016 года, пишет газета Guardian со ссылкой на книгу журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа".

В книге сообщается, что Блэр находился в США с визитом в феврале прошлого года, в ходе которого тайно встретился с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером и поделился с ним "ценной информацией", которая потом была передана президенту.

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По данным автора книги, в разговоре с Кушнером Блэр предположил, что "британцы держали под наблюдением членов его кампании, перехватывая их телефонные звонки и другие контакты, и даже, возможно, (следили – ред.) за самим Трампом".

Представители Блэра назвали это заявление "категорически абсурдным" и "сфабрикованным".

В начале президентского срока Трамп заявил, что во время его избирательной кампании прежний президент США Барак Обама дал указание прослушивать его штаб-квартиру. Телеканал Fox News со ссылкой на разведывательные источники сообщил, что Обама поручил слежку за Трампом британской спецслужбе, чтобы исключить "американский след". Эти заявления вызвали ярость руководства центра правительственной связи Британии (GCHQ, спецслужба, занимающаяся электронной разведкой).

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Белый дом ранее категорически опроверг содержание еще не вышедшей книги журналиста Майкла Вулффа, где говорилось, в частности, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, а его супруга Меланья была в шоке от перспективы стать первой леди. Автор книги активно ссылается на Стивена Бэннона, который в январе-августе 2017 года работал советником Трампа по стратегическим вопросам.