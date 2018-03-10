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    Тони Блэр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Дональд Трамп
    Блэр предупреждал Трампа о слежке со стороны британской разведки - СМИ
    03:22 04.01.2018
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    По данным СМИ, бывший британский премьер Тони Блэр находился в США с визитом в феврале прошлого года, в ходе которого тайно встретился с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером и поделился с ним "ценной информацией".
    Экс премьер-министр Великобритании Энтони Блэр. Архивное фото
    Блэр заявил, что Brexit вынудил его вернуться в политику
    06:12 01.05.2017
    138Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По словам бывшего британского премьера Тони Блэра, Brexit стал для него прямой мотивацией принимать более активное участие в политике, "в британской политике огромная дыра, которую он может заполнить".
    Экс премьер-министр Великобритании Энтони Блэр. Архивное фото
    Обзор ИноСМИ: Блэр и Ирак, Клинтон и генпрокурор, Трамп и Хуссейн
    12:07 07.07.2016
    292Доклад Британии о войне в Ираке
    Мировые СМИ пишут об итогах расследования Чилкота о вторжении Британии в Ирак, о том, что генпрокурор не выдвинет обвинения Клинтон из-за писем, и об американской авиации, оставившей сирийских повстанцев во время боя с ИГ.
    Флаг Великобритании
    Скандал в Британии: "Вторжение в Ирак было ошибкой и нарушением принципов ООН"
    10:59 07.07.2016
    1444Доклад Британии о войне в Ираке
    Доклад, который готовился семь лет, оказался гораздо жестче, чем предполагали СМИ, публиковавшие накануне возможные варианты заключений комиссии.
    Экс премьер-министр Великобритании Энтони Блэр. Архивное фото
    Британия: люди требуют судить "военного преступника" Блэра - спецкор
    07:30 07.07.2016
    993Доклад Британии о войне в Ираке
    Специальный корреспондент Николай Горшков сообщил, что в Лондоне доклад Чилтона об участии Великобритании в войне в Ираке спровоцировал большую акцию протеста. Протестующие считают экс-премьера Тони Блэра военным преступником.
    Активисты с плакатами Блэр – военный преступник провели митинг в Лондоне
    Митинг в Лондоне против экс-премьера: Блэр - военный преступник 
    20:43 06.07.2016
    427
    Десятки человек вышли на акцию протеста недалеко от Центра имени Елизаветы Второй с требованием наказать бывшего премьер-министра страны Тони Блэра за войну в Ираке. Смотрите кадры с митинга.
    Солдат армии США в Багдаде, Ирак, наблюдает, как падает памятник президенту Ирака Саддама Хусейна. Архивное фото
    Буш, Блэр и Аснар соврали о мотивах начала вторжения в Ирак - евродепутат
    19:18 06.07.2016
    322Доклад Британии о войне в Ираке
    Как заявила евродепутат от испанской партии Объединенные левые Марина Альбиоль, Буш, Блэр и Аснар, возглавлявшие нападение, соврали о мотивах, по которым они начали вторжение в Ирак.
    Тони Блэр
    Блэр готов нести ответственность за ошибки при вторжении Британии в Ирак
    15:18 06.07.2016
    153Доклад Британии о войне в Ираке
    Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр отметил, что сожалеет в связи с жертвами операции в Ираке и выражает поддержку вооруженным силам своей страны.
    Погром посольства Саудовской Аравии в Тегеране
    Обзор ИноСМИ: казнь 47 человек в Саудовской Аравии, волна протестов в регионе
    13:50 03.01.2016
    564Казнь проповедника в Саудовской Аравии: массовые протесты
    После казни в Саудовской Аравии 47 человек, среди которых – шиитский проповедник, в регионе и ряде стран мира началась волна недовольства, в Иране саудовское посольство разгромили. Мэр в Мексике убита через день после вступления в должность.
    Флаг Великобритании
    МИД Британии запретил экс-премьерам останавливаться в посольствах в бизнес-поездках
    13:10 03.01.2016
    117
    Останавливаться в посольствах и обращаться за помощь к его сотрудникам бывшие премьеры и министры смогут только в ходе официальных миссий, отмечает Daily Telegraph.
    Тони Блэр.ю Архивное фото
    Вторжение в Ирак в 2003 г могло быть главной причиной появления ИГ - Блэр
    03:53 25.10.2015
    175Военная кампания против "Исламского государства"
    Войска коалиции во главе с Соединенными Штатами и Великобритании весной 2003 года вторглись в Ирак в рамках операции "Иракская свобода" с целью свержения режима Саддама Хусейна
    Встреча Порошенко
    Порошенко сообщил Блэру о соблюдении перемирия в Донбассе с конца августа
    18:40 11.09.2015
    50Немирное перемирие на Донбассе.
    Сообщается, что "глава украинского государства проинформировал Тони Блэра о ситуации на Донбассе, отметив при этом практически полное соблюдение режима прекращения огня с конца августа этого года - впервые за последние полтора года".
    Петр Порошенко
    Порошенко попросил Блэра поделиться опытом в области реформ
    18:27 17.06.2015
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    Об этом Порошенко заявил в ходе встречи с Блэром, на которой, в частности, был поднят вопрос реформы государственного управления в стране.
    Петр Порошенко
    Порошенко обсудил реформы госуправления с экс-премьером Британии Блэром
    17:49 17.06.2015
    227Год президента Порошенко
    Украинский лидер Порошенко и бывший британский премьер Блэр в ходе переговоров обсудили ситуацию в Украине, в частности, ход реформ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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