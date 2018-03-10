По данным СМИ, бывший британский премьер Тони Блэр находился в США с визитом в феврале прошлого года, в ходе которого тайно встретился с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером и поделился с ним "ценной информацией".
По словам бывшего британского премьера Тони Блэра, Brexit стал для него прямой мотивацией принимать более активное участие в политике, "в британской политике огромная дыра, которую он может заполнить".
Мировые СМИ пишут об итогах расследования Чилкота о вторжении Британии в Ирак, о том, что генпрокурор не выдвинет обвинения Клинтон из-за писем, и об американской авиации, оставившей сирийских повстанцев во время боя с ИГ.
Специальный корреспондент Николай Горшков сообщил, что в Лондоне доклад Чилтона об участии Великобритании в войне в Ираке спровоцировал большую акцию протеста. Протестующие считают экс-премьера Тони Блэра военным преступником.
После казни в Саудовской Аравии 47 человек, среди которых – шиитский проповедник, в регионе и ряде стран мира началась волна недовольства, в Иране саудовское посольство разгромили. Мэр в Мексике убита через день после вступления в должность.
Сообщается, что "глава украинского государства проинформировал Тони Блэра о ситуации на Донбассе, отметив при этом практически полное соблюдение режима прекращения огня с конца августа этого года - впервые за последние полтора года".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".