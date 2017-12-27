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    Зарубежье

    WSJ: что Украине в американских "Джавелинах"

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (107)

    (обновлено: )34402
    Решение США поставить летальное оружие в Украину сигнализирует об ужесточении позиции в отношении России, пишут СМИ. Это решение принято после активизации боевых действий на востоке Украины.
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Решение президента Дональда Трампа о поставке в Украину противотанковых управляемых ракет "Джавелин" является отражением точки зрения его советников по национальной безопасности, которые считают, что отправка такого оборонительного летального оружия даст в руки Западу новые рычаги влияния на переговорах о будущем Украины, пишет Майкл Гордон в статье для The Wall Street Journal.

    "Вместе с тем, данное решение весьма примечательно для тех, кто пытается понять, какую политику Белый дом будет проводить в наступающем году в отношении Кремля. Хотя Трамп ведет разговоры об улучшении отношений с российским президентом Владимиром Путиным, он соглашается со своими помощниками, которые видят в России ревизионистскую державу, готовую перевернуть с ног на голову сложившийся после холодной войны порядок, и полагают, что Москву необходимо сдерживать", — продолжает журналист.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Российские официальные лица незамедлительно выступили с нападками на это решение. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что это приведет к эскалации боевых действий и спровоцирует Украину на "новые акты кровопролития" в Донецкой и Луганской областях. Украинский президент Петр Порошенко высоко оценил это решение и заявил о том, что данное оружие будет использоваться в оборонительных целях. 

    Вопрос о том, поставлять или нет летальное оружие в Украину, обсуждался с 2014 года, напомнил автор статьи. Отправить ракеты "Джавелин" в Украину в 2014 году порекомендовал конгрессу бывший главнокомандующий войсками НАТО Уэсли Кларк, а также бывший официальный представитель Пентагона Филип Карбер, пишет Майкл Гордон.

    "В феврале 2015 года Эш Картер, который в то время был министром обороны в администрации президента Обамы, заявил на слушаниях при утверждении в должности, что он склонен обеспечить Украину оборонительным оружием, однако не стал уточнять, о каком именно оружии может идти речь", — говорится в публикации.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Тем не менее, президент Обама принял решение не отправлять в Украину ПТУР "Джавелин" и другие виды вооружений. Он обосновал свой отказ тем, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход и исход боевых действий, однако спровоцирует Россию…. Против поставок были решительно настроены и некоторые важные союзники США, включая канцлера Германии Ангелу Меркель", — продолжает автор статьи.

    "Было неясно, какие действия предпримет Трамп. Такая неопределенность сохранялась до тех пор, пока администрация не уведомила конгресс о том, что-то ПТУР "Джавелин" все же будут поставлены в Украину, чтобы "укрепить ее обороноспособность". Принять такое решение, о котором в пятницу сообщила "Уолл-стрит джорнэл", в этом году порекомендовали Госдепартамент и Пентагон. Уже подготовлены планы обучения украинских войск применению этого оружия", — пишет Майкл Гордон.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
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    Отставной генерал ВВС Филип Бридлав, который был главнокомандующим войсками НАТО с 2013 по 2016 годы, заявил, что он поддерживает решение о поставке в Украину ПТУР "Джавелин". Вместе с тем, генерал отметил, что это оружие надо было отправить гораздо раньше. "Решение было принято правильное, — заявил Бридлав в интервью. — Это будет эффективно. Но это было бы намного эффективнее, поступи мы так на несколько лет раньше".

    "Ни генерал Бридлав, ни другие эксперты, поддержавшие это решение, не говорят о том, что эти противотанковые системы решающим образом изменят баланс сил в этом конфликте. Эвелин Фаркас, работавшая при администрации Обамы высокопоставленным руководителем в Госдепартаменте, заявила, что сейчас нужны ответы на некоторые важные вопросы, включая вопрос о том, готово ли американское правительство профинансировать закупки такого оружия в достаточном количестве, чтобы Украина получила возможность защитить себя", — говорится в статье.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
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    "Свое решение Трамп принял из-за активизации боевых действий на востоке Украины, а длившиеся много месяцев переговоры зашли в тупик. Некоторые обозреватели посчитали, что возникла возможность для урегулирования, когда Путин в сентябре заявил о своем согласии с размещением миротворческих сил на востоке Украины. Однако позднее выяснилось, что Россия предусматривала для миротворцев весьма ограниченные функции по защите международных наблюдателей, которые на линии фронта разделяют украинские правительственные войска и пророссийские силы сепаратистов. Русские не согласны с тем, что миротворцы должны перекрыть прозрачную границу между восточной Украиной и Россией", — напомнил Майкл Гордон.

    "В середине ноября представитель России по Украине Владислав Сурков заявил, что Москва согласна лишь с тремя из 29 пунктов американского предложения, которое представил его американский коллега Курт Волкер. Поскольку Путин пошел на перевыборы, и в условиях предвыборной гонки использует националистические настроения у себя в стране, надежд на прорыв в переговорном процессе в ближайшие месяцы очень мало, с чем согласны многие эксперты", — пишет автор статьи.  

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