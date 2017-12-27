WSJ: что Украине в американских "Джавелинах"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Решение президента Дональда Трампа о поставке в Украину противотанковых управляемых ракет "Джавелин" является отражением точки зрения его советников по национальной безопасности, которые считают, что отправка такого оборонительного летального оружия даст в руки Западу новые рычаги влияния на переговорах о будущем Украины, пишет Майкл Гордон в статье для The Wall Street Journal.

"Вместе с тем, данное решение весьма примечательно для тех, кто пытается понять, какую политику Белый дом будет проводить в наступающем году в отношении Кремля. Хотя Трамп ведет разговоры об улучшении отношений с российским президентом Владимиром Путиным, он соглашается со своими помощниками, которые видят в России ревизионистскую державу, готовую перевернуть с ног на голову сложившийся после холодной войны порядок, и полагают, что Москву необходимо сдерживать", — продолжает журналист.

Российские официальные лица незамедлительно выступили с нападками на это решение. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что это приведет к эскалации боевых действий и спровоцирует Украину на "новые акты кровопролития" в Донецкой и Луганской областях. Украинский президент Петр Порошенко высоко оценил это решение и заявил о том, что данное оружие будет использоваться в оборонительных целях.

Вопрос о том, поставлять или нет летальное оружие в Украину, обсуждался с 2014 года, напомнил автор статьи. Отправить ракеты "Джавелин" в Украину в 2014 году порекомендовал конгрессу бывший главнокомандующий войсками НАТО Уэсли Кларк, а также бывший официальный представитель Пентагона Филип Карбер, пишет Майкл Гордон.

"В феврале 2015 года Эш Картер, который в то время был министром обороны в администрации президента Обамы, заявил на слушаниях при утверждении в должности, что он склонен обеспечить Украину оборонительным оружием, однако не стал уточнять, о каком именно оружии может идти речь", — говорится в публикации.

"Тем не менее, президент Обама принял решение не отправлять в Украину ПТУР "Джавелин" и другие виды вооружений. Он обосновал свой отказ тем, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход и исход боевых действий, однако спровоцирует Россию…. Против поставок были решительно настроены и некоторые важные союзники США, включая канцлера Германии Ангелу Меркель", — продолжает автор статьи.

"Было неясно, какие действия предпримет Трамп. Такая неопределенность сохранялась до тех пор, пока администрация не уведомила конгресс о том, что-то ПТУР "Джавелин" все же будут поставлены в Украину, чтобы "укрепить ее обороноспособность". Принять такое решение, о котором в пятницу сообщила "Уолл-стрит джорнэл", в этом году порекомендовали Госдепартамент и Пентагон. Уже подготовлены планы обучения украинских войск применению этого оружия", — пишет Майкл Гордон.

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Отставной генерал ВВС Филип Бридлав, который был главнокомандующим войсками НАТО с 2013 по 2016 годы, заявил, что он поддерживает решение о поставке в Украину ПТУР "Джавелин". Вместе с тем, генерал отметил, что это оружие надо было отправить гораздо раньше. "Решение было принято правильное, — заявил Бридлав в интервью. — Это будет эффективно. Но это было бы намного эффективнее, поступи мы так на несколько лет раньше".

"Ни генерал Бридлав, ни другие эксперты, поддержавшие это решение, не говорят о том, что эти противотанковые системы решающим образом изменят баланс сил в этом конфликте. Эвелин Фаркас, работавшая при администрации Обамы высокопоставленным руководителем в Госдепартаменте, заявила, что сейчас нужны ответы на некоторые важные вопросы, включая вопрос о том, готово ли американское правительство профинансировать закупки такого оружия в достаточном количестве, чтобы Украина получила возможность защитить себя", — говорится в статье.

"Свое решение Трамп принял из-за активизации боевых действий на востоке Украины, а длившиеся много месяцев переговоры зашли в тупик. Некоторые обозреватели посчитали, что возникла возможность для урегулирования, когда Путин в сентябре заявил о своем согласии с размещением миротворческих сил на востоке Украины. Однако позднее выяснилось, что Россия предусматривала для миротворцев весьма ограниченные функции по защите международных наблюдателей, которые на линии фронта разделяют украинские правительственные войска и пророссийские силы сепаратистов. Русские не согласны с тем, что миротворцы должны перекрыть прозрачную границу между восточной Украиной и Россией", — напомнил Майкл Гордон.

"В середине ноября представитель России по Украине Владислав Сурков заявил, что Москва согласна лишь с тремя из 29 пунктов американского предложения, которое представил его американский коллега Курт Волкер. Поскольку Путин пошел на перевыборы, и в условиях предвыборной гонки использует националистические настроения у себя в стране, надежд на прорыв в переговорном процессе в ближайшие месяцы очень мало, с чем согласны многие эксперты", — пишет автор статьи.