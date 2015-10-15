Часть оружия, сброшенного с самолетов США в Сирии, попала к курдским боевикам

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Питер Кук заявил, что часть оружия, сброшенного с самолетов США в Сирии, попала к курдским вооруженным формированиям.

"Большая часть оружия и боеприпасов попала к Сирийским арабским силам, но часть попала и к курдам, как я понимаю", — заявил Кук на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что военно-транспортные самолеты коалиции сбросили в воскресенье 50 тонн боеприпасов в провинции Хасеке на севере Сирии. Пентагон подтвердил, что силы коалиции в северной Сирии сбросили с самолетов партию груза, чтобы пополнить запасы местных наземных сил, которые борются против "Исламского государства".

Кроме того, Кук подтвердил, что США намерены и дальше оказывать помощь сирийской оппозиции в рамках борьбы с ИГ.

Смотрите видео — Сирия: бои за город Хасеке

Коалиция во главе с США с сентября 2014 года наносит удары по позициям ИГ в Сирии.