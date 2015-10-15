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    Часть оружия, сброшенного с самолетов США в Сирии, попала к курдским боевикам

    Тема:

    Сирия: военное противостояние. (749)

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    Военно-транспортные самолеты коалиции сбросили в воскресенье 50 тонн боеприпасов в провинции Хасеке на севере Сирии. Пентагон подтвердил, что силы коалиции в северной Сирии сбросили с самолетов партию груза.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    REUTERS/Stringer

    ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Питер Кук заявил, что часть оружия, сброшенного с самолетов США в Сирии, попала к курдским вооруженным формированиям.

    Наступление сирийской армии на город Джобар
    Видео RT
    Наступление сирийской армии на город Джобар

    "Большая часть оружия и боеприпасов попала к Сирийским арабским силам, но часть попала и к курдам, как я понимаю", — заявил Кук на пресс-конференции.

    Ранее сообщалось, что военно-транспортные самолеты коалиции сбросили в воскресенье 50 тонн боеприпасов в провинции Хасеке на севере Сирии. Пентагон подтвердил, что силы коалиции в северной Сирии сбросили с самолетов партию груза, чтобы пополнить запасы местных наземных сил, которые борются против "Исламского государства".

    Кроме того, Кук подтвердил, что США намерены и дальше оказывать помощь сирийской оппозиции в рамках борьбы с ИГ.

    Смотрите видео — Сирия: бои за город Хасеке

    Коалиция во главе с США с сентября 2014 года наносит удары по позициям ИГ в Сирии.

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