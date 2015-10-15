"Исламское государство" начало отступление в Сирии - Минобороны РФ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Боевики "Исламского государства" начали отступление в Сирии под ударами российской авиации и сирийской армии, заявил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Боевики отступают, пытаясь оборудовать новые позиционные районы и меняя на ходу действовавшую логистическую систему снабжения боеприпасами, вооружением и материальными средствами", — сказал Конашенков.

По его словам, российские средства разведки фиксируют эти изменения, идет обработка и анализ получаемых данных как с российских средств, так и поступающих от информационного центра в Багдаде.

"Безусловно, для проверки и подтверждения данной информации мы увеличили интенсивность разведывательных полетов авиации и беспилотных летательных средств", — добавил Конашенков.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября обратился в Совет Федерации за разрешением использовать российские вооруженные силы за рубежом. Совфед одобрил это обращение. Минобороны РФ вскоре сообщило, что самолеты российских ВКС приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по террористам из "Исламского государства" в Сирии, вблизи города Хомс.

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Россия намерена применять исключительно авиацию, действуя по просьбе сирийского президента Башара Асада, ведущего борьбу против террористов из "Исламского государства", сообщил глава администрации Кремля Сергей Иванов.

Между тем в ряде зарубежных СМИ появилась информация о том, что российские ВВС нанесли удары по позициям сирийской оппозиции. В результате ударов, сообщают СМИ, погибли десятки мирных жителей.

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Отвечая на соответствующие вопросы, глава Пентагона Эштон Картер отметил, что у его ведомства нет информации о гибели гражданских вследствие российских авиаударов. При этом он охарактеризовал действия РФ в Сирии такими, которые не находятся на конструктивном пути. В МИД РФ утверждают, что авиаудары в Сирии наносятся в соответствии с уставом ООН.