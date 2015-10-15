Боевой вылет самолета РФ для удара по позициям ИГ в Сирии

Воздушно-космические силы РФ за сутки нанесли более 40 авиаударов по позициям "Исламского государства" в Сирии, в ходе которых был ликвидирован командный пункт одного из крупнейших отрядов ИГ и другие важные объекты инфраструктуры боевиков, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Смотрите фотоленту: Российская боевая авиация на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
"Экипажами самолетов Су-34, Су-24М и Су-25СМ с авиабазы Хмеймим совершен 41 боевой вылет по 40 объектам террористической инфраструктуры ИГ в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Дейр-Эз-Зор", — сказал Конашенков.
Смотрите инфографику: Авиаудары РФ по "Исламскому государству" в Сирии
Операция ВКС РФ в Сирии, целью которой является поддержка сухопутной операции правительственных войск САР и поражение инфраструктуры террористической группировки "Исламское государство", продолжается уже 14 дней. За это время российские боевые самолеты нанесли порядка 500 авиаударов по позициям боевиков: прежде всего, уничтожаются командные пункты, учебные лагеря, склады с оружием, узлы связи и заводы по производству взрывчатки.