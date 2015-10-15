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    Фотоленты

    Боевой вылет самолета РФ для удара по позициям ИГ в Сирии

    Тема:

    Сирия: военное противостояние. (749)

    (обновлено: )78550
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Самолет российских Воздушно-космических сил во время боевого вылета для нанесения точечного авиационного удара по объектам инфраструктуры "Исламского государства" в Сирии. Максимально возможное качество. (Стоп-кадр с видео).
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Самолет российских Воздушно-космических сил во время боевого вылета для нанесения точечного авиационного удара по объектам инфраструктуры "Исламского государства" в Сирии. Максимально возможное качество. (Стоп-кадр с видео).
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Самолет российских Воздушно-космических сил во время боевого вылета для нанесения точечного авиационного удара по объектам инфраструктуры "Исламского государства" в Сирии. Максимально возможное качество. (Стоп-кадр с видео).
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Самолет российских Воздушно-космических сил во время боевого вылета для нанесения точечного авиационного удара по объектам инфраструктуры "Исламского государства" в Сирии. Максимально возможное качество. (Стоп-кадр с видео).
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Самолеты российских Воздушно-космических сил нанесли точечный авиационный удар по складу вооружения и боеприпасов "Исламского государства", расположенному в районе населенного пункта Идлиб в Сирии. Максимально возможное качество. (Стоп-кадр с видео).
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Самолеты российских Воздушно-космических сил нанесли точечный авиационный удар по опорному пункту боевиков "Исламского государства", расположенному в районе населенного пункта Джубб-эль-Ахмар в сирийской провинции Хама. Максимально возможное качество. (Стоп-кадр с видео).
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Самолеты российских Воздушно-космических сил нанесли точечный авиационный удар по опорному пункту боевиков "Исламского государства", расположенному в районе населенного пункта Джубб-эль-Ахмар в сирийской провинции Хама. Максимально возможное качество. (Стоп-кадр с видео).
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Авиаудары российских ВКС в Сирии
    Самолет российских Воздушно-космических сил Су-34 наносит точечный авиационный удар по командному пункту боевиков "Исламского государства", расположенному в районе сирийского населенного пункта Алеппо. Максимально возможное качество. (Стоп-кадр с видео).
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

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    Самолет российских Воздушно-космических сил во время боевого вылета для нанесения точечного авиационного удара по объектам инфраструктуры "Исламского государства" в Сирии. Максимально возможное качество. (Стоп-кадр с видео).

    Воздушно-космические силы РФ за сутки нанесли более 40 авиаударов по позициям "Исламского государства" в Сирии, в ходе которых был ликвидирован командный пункт одного из крупнейших отрядов ИГ и другие важные объекты инфраструктуры боевиков, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Смотрите фотоленту: Российская боевая авиация на авиабазе "Хмеймим" в Сирии

    "Экипажами самолетов Су-34, Су-24М и Су-25СМ с авиабазы Хмеймим совершен 41 боевой вылет по 40 объектам террористической инфраструктуры ИГ в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Дейр-Эз-Зор", — сказал Конашенков.

    Смотрите инфографику: Авиаудары РФ по "Исламскому государству" в Сирии

    Операция ВКС РФ в Сирии, целью которой является поддержка сухопутной операции правительственных войск САР и поражение инфраструктуры террористической группировки "Исламское государство", продолжается уже 14 дней. За это время российские боевые самолеты нанесли порядка 500 авиаударов по позициям боевиков: прежде всего, уничтожаются командные пункты, учебные лагеря, склады с оружием, узлы связи и заводы по производству взрывчатки.

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