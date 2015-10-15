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    Перед началом саммита СНГ Путин и Назарбаев обсудят Украину и Сирию

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    Президенты России и Казахстана проводят встречу, по итогам которой запланировано подписание межправительственных соглашений. На следующий день в Астане начнется саммит глав стран СНГ.
    Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время церемонии подписания российско-казахских документов. Фото с места события
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    АСТАНА, 14 окт — РИА Новости. В Казахстане в пятницу начнется саммит СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета, в Астану уже прибыл президент РФ Владимир Путин, который проводитт переговоры с Нурсултаном Назарбаевым.

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    Президенты намерены обсудит вопросы Украины и Сирии. Планируется, что по итогам переговоров Путина и Назарбаева будет подписано межправительственное соглашение о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский Оренбургской области с использованием земельного участка на территории Казахстана в качестве района падения их отделяющихся частей. Еще один документ, готовящийся к подписанию, — межправительственное соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания.

    Повестка дня саммита СНГ включает 17 вопросов и предполагает принятие соответственно 17 документов — по каждому из них. В частности, ожидается, что лидеры примут совместное заявление о борьбе с международным терроризмом. Планируется также, что в контексте возрастающих угроз и нестабильности в Афганистане, на Ближнем Востоке и Северной Африке особое внимание будет уделено вопросам повышения практической отдачи от взаимодействия в сфере безопасности и правоохранительной области.

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета планируется утвердить основные направления экономического развития Союза, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами на среднесрочную перспективу, перечни секторов услуг, по которым формирование единого рынка услуг в рамках ЕАЭС будет осуществлено в соответствии с планами либерализации.

    Предполагается, что на заседании также будут затронуты вопросы взаимодействия ЕАЭС с зарубежными партнерами, подготовлены к утверждению основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2015-2016 годы, будет обсуждаться вопрос о начале переговоров с Израилем по заключению соглашения о зоне свободной торговли.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после переговоров подписали документ о сотрудничестве двух стран.

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