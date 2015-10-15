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    Сирийская армия начала операцию на севере провинции Хомс - источник

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    Сирия: военное противостояние. (749)

    (обновлено: )40401
    По неофициальной информации, в сирийской провинции Хомс регулярная армия освободила два населенных пункт. Ранее сирийцы провели наступления на город Джобар и в провинции Хама.
    Позиция сирийской армии в районе поселения Араму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии приступили к началу масштабной военной операции на севере провинции Хомс, сообщил в четверг РИА Новости военный источник.

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    "В 5:30 наша армия начала масштабную операцию на севере провинции Хомс. Освобождена деревня Хальдийе и соседнее с ней поселение. На данный момент обстановка на этом фронте отличная", — рассказал собеседник агентства.

    Военная операция в Хомсе стала третьим масштабным наступлением сирийской армии с начала октября. Первая операция началась восьмого числа в соседней с Хомсом провинции Хама, где армии уже удалось освободить более 10 поселений и продвинуться на север к провинции Идлиб.

    Начало второй военной операции было объявлено в среду в районе Джобар, восточном пригороде Дамаска. Освобождение этого городка должно обезопасить сирийскую столицу от минометных и ракетных обстрелов.

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