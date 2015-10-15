Сирийская армия начала операцию на севере провинции Хомс - источник

ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии приступили к началу масштабной военной операции на севере провинции Хомс, сообщил в четверг РИА Новости военный источник.

"В 5:30 наша армия начала масштабную операцию на севере провинции Хомс. Освобождена деревня Хальдийе и соседнее с ней поселение. На данный момент обстановка на этом фронте отличная", — рассказал собеседник агентства.

Военная операция в Хомсе стала третьим масштабным наступлением сирийской армии с начала октября. Первая операция началась восьмого числа в соседней с Хомсом провинции Хама, где армии уже удалось освободить более 10 поселений и продвинуться на север к провинции Идлиб.

Начало второй военной операции было объявлено в среду в районе Джобар, восточном пригороде Дамаска. Освобождение этого городка должно обезопасить сирийскую столицу от минометных и ракетных обстрелов.