Пентагон отмечает прогресс на переговорах с военными РФ по Сирии

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министерство обороны США отмечает прогресс на переговорах с российскими военными в ходе третьей видеоконференции по предотвращению потенциальных инцидентов в воздушном пространстве Сирии, заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военные эксперты России и США в ходе третьей видеоконференции по тексту возможного договора об обеспечении безопасности полетов над Сирией авиации РФ и летательных аппаратов возглавляемой США коалиции отметили сближение позиций по ключевым вопросам.

"Официальные лица министерства обороны (США) провели третью видеоконференцию по зашифрованным каналам связи с представителями российского министерства обороны. Это было третье обсуждение шагов, которые могут быть предприняты российскими самолетами и самолетами анти-игиловской коалиции по обеспечению безопасности воздушных операций в Сирии", — сообщил Дэвис.

По его словам, "в ходе обсуждения, которое было профессиональным и сосредоточилось исключительно на реализации конкретных процедур безопасности, был достигнут прогресс".