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    Пентагон отмечает прогресс на переговорах с военными РФ по Сирии

    Тема:

    Сирия: военное противостояние. (749)

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    Официальные лица министерства обороны США в среду провели третью видеоконференцию по зашифрованным каналам связи с представителями российского министерства.
    Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министерство обороны США отмечает прогресс на переговорах с российскими военными в ходе третьей видеоконференции по предотвращению потенциальных инцидентов в воздушном пространстве Сирии, заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

    Российская боевая авиация на аэродроме Хмеймим в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    ФОТОЛЕНТА. Российская боевая авиация на авиабазе "Хмеймим" в Сирии

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что военные эксперты России и США в ходе третьей видеоконференции по тексту возможного договора об обеспечении безопасности полетов над Сирией авиации РФ и летательных аппаратов возглавляемой США коалиции отметили сближение позиций по ключевым вопросам.

    "Официальные лица министерства обороны (США) провели третью видеоконференцию по зашифрованным каналам связи с представителями российского министерства обороны. Это было третье обсуждение шагов, которые могут быть предприняты российскими самолетами и самолетами анти-игиловской коалиции по обеспечению безопасности воздушных операций в Сирии", — сообщил Дэвис.

    По его словам, "в ходе обсуждения, которое было профессиональным и сосредоточилось исключительно на реализации конкретных процедур безопасности, был достигнут прогресс".

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