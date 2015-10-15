США не подтверждают данные о кубинских военных в Сирии - Белый дом

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не подтверждают публикации о якобы присутствии кубинских военных в Сирии, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

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Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на неназванного американского представителя, что кубинские вооруженные отряды и спецназ находятся в Сирии. Также сообщалось, что командующий кубинскими ВС якобы недавно посетил Сирию во главе военной делегации.

"Хочу ясно заявить, что мы не видели никаких свидетельств в пользу того, что эти сообщения верны", — заявил Эрнест.