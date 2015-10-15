Наступление сирийской армии на город Джобар

Правительственные войска Сирии приступили к началу масштабной военной операции на севере провинции Хомс. Военная операция в Хомсе стала третьим масштабным наступлением сирийской армии с начала октября. Первая операция началась восьмого числа в соседней с Хомсом провинции Хама, где армии уже удалось освободить более 10 поселений и продвинуться на север к провинции Идлиб.

Начало второй военной операции было объявлено в среду в районе Джобар, восточном пригороде Дамаска. Освобождение этого городка должно обезопасить сирийскую столицу от минометных и ракетных обстрелов.

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