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    Лавров и Керри выразили удовлетворение контактами военных РФ и США по Сирии

    Тема:

    Сирия: военное противостояние. (749)

    (обновлено: )200
    Как сообщили в МИД России, Лавров и Керри также обсудили ход выполнения минских договоренностей по политическому урегулированию украинского кризиса с учетом итогов встречи лидеров "нормандской четверки".
    Встреча Сергея Лаврова и Джона Керри. Архивное фото
    Associated Press Evan Vucci/Pool

    МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили по телефону ситуацию в Сирии и выразили удовлетворение работой по линии военных ведомств двух стран по согласованию мер безопасности в воздушном пространстве Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.

    Наступление сирийской армии на город Джобар
    Видео RT
    Наступление сирийской армии на город Джобар

    Разговор состоялся в четверг, 15 октября.

    "В центре внимания находилась ситуация в Сирии. Было выражено удовлетворение работой по линии военных ведомств России и США по согласованию мер безопасности в воздушном пространстве Сирии в контексте антитеррористических действий. Министр и госсекретарь условились также продолжать контакты по различным аспектам сирийского урегулирования в соответствии с Женевским коммюнике от 30 июня 2012 года", — говорится в сообщении.

    Кроме того, стороны обсудили ход выполнения минских договоренностей по политическому урегулированию украинского кризиса с учетом итогов встречи лидеров "нормандской четверки", которая состоялась в Париже 2 октября.

    Накануне Минобороны РФ сообщило, что военные эксперты России и США провели третью видеоконференцию по тексту возможного договора об обеспечении безопасности полетов над Сирией авиации РФ и летательных аппаратов возглавляемой США коалиции. Стороны отметили сближение позиций по ключевым вопросам.

    Россия начала авиаудары по позициям ИГ в Сирии в ответ на просьбу президента этой страны Башара Асада. При этом коалиция во главе с США с сентября 2014 года наносит удары по позициям ИГ в Сирии в обход СБ ООН и не координирует свои действия с сирийскими властями.

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