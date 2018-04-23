Жданов: "Звездные войны" стали реальностью

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Военно-воздушные силы США заказали разработку гиперзвуковой крылатой ракеты. Об этом пишет Independent. Если испытания пройдут хорошо и контракт будет заключен, то компания-производитель может заработать до 928 миллионов долларов.

О таком оружии в США заговорили после того, как стратегическое командование Штатов предупредило американских сенаторов о том, что у страны в настоящее время нет "никакой защиты" от гиперзвуковых ракет. А Россия и Китай, мол, такое оружие имеют и практикуют его использование.

Подробнее об особенностях гиперзвуковой крылатой ракеты в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Что такое гиперзвуковые крылатые ракеты?

— Это ракеты, которые летают свыше скорости звука, но примерно где-то четыре-пять скоростей звука, или еще в простонародье говорят четыре-пять махов, то есть примерно где-то на скорости 4000-5000 километров в час. Они существуют и есть на вооружении. Допустим, система противоракетной обороны "Железный купол", разработки и производства Израиля, использует исключительно гиперзвуковые ракеты. Почему они так успешно сбивают любые ракеты и авиацию в воздухе противника. Такие же ракеты есть у Великобритании, есть у Франции даже. Они применялись сейчас при авиационных ударах по Сирии, когда участвовали французские вооруженные силы и британские. Просто США сосредоточили свои усилия на производстве лазерного оружия, они делали лазерные пушки, и на сегодняшний день испытания закончены, пушки приняты на вооружение. Теперь они решили обратиться и к такому сегменту, как гиперзвуковые ракеты.

Если сравнивать с боевыми лазерами, не будет ли это шагом назад в эволюции оружия?

— Нет, не будет. Потому что ракеты имеют существенное преимущество перед лазером, они всепогодны. Лазер все-таки очень сильно зависит от прозрачности воздуха: чем ниже прозрачность, тем менее вероятность того, что лазер можно будет применить, а ракеты летают при любых погодных условиях. Поэтому это просто дополнение. Видимо, просто США не хотят закупать ракеты импортного производства, того же Израиля, Великобритании, и решили разработать собственную ракету.

Речь идет о собственной разработке, произведенной именно на территории США?

— Да, абсолютно правильно, именно собственного производства, которые работали бы на своих каналах, своих частотах и контролировали бы полностью, начиная от производства и заканчивая пусками их или поставками в войска, боевым применением.

Гиперзвуковые крылатые ракеты могут использоваться так же, как и средства ПВО и средства донесения боевых зарядов? Как наступательное оружие, как оружие защитное?

— Да, абсолютно правильно. Все будет зависеть от головной части ракеты и ее назначения. Она может использоваться в качестве и системы ПВО, может использоваться в ударной ракете. При этом если она используется в качестве ударной ракеты, то на сегодняшний день не существует систем ПВО, способных перехватить ракету на гиперскорости.

Как бороться с ними?

— Вот это следующий шаг. Я думаю, что именно лазерные установки и получат дальнейшее развитие. Они в состоянии, они действуют на скорости звука, то есть это мы уже говорим о запредельных скоростях, и если прозрачность воздуха позволяет, лазер способен сбивать гиперзвуковые ракеты.

То есть в качестве наступательного оружия эти ракеты также могут быть носителями лазерной боеголовки?

— Нет, пока нет. Потому что на сегодняшний день ядерные заряды такого малого объема – это пока что мечта военных в разных странах, и разработка ведется ядерных зарядов ограниченного действия, но на сегодняшний день, слава богу, еще никто не додумался до этого. Поэтому пока это будут ракеты, которые будут нести обычные виды вооружений.

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В каком состоянии сейчас находятся наши системы ПВО те, что мы имеем на вооружении? Насколько мы можем сравнивать с тем оружием, которое имеют на вооружении, например, европейские страны?

— Тут очень тяжело сравнивать, потому что мы отстали в этой области где-то на 40-50 лет. У нас на вооружении — советские системы ПВО и самая новая система – это С300 комплекс, которую мы сейчас модернизируем и пытаемся привести в пригодное состояние. Также мы взялись за модернизацию С125 – это вообще 1960-х годов комплекс. Но для наших вероятных противников, будем говорить так, на сегодняшний день это отвечает потребностям, но если брать планку международную, то мы далеко за ней.

В РФ или у наших ближайших соседей есть гиперзвуковые крылатые ракеты? Разрабатываются?

— У них идут разработки. На сегодняшний день на вооружении гиперзвуковых крылатых ракет у РФ нет. Есть ракеты крылатые, но они летают на обычной дозвуковой скорости. А вот на сегодняшний день, будем так говорить, единственное упоминание – это речь президента России, где он показал анимацию, то есть мультфильм о том, что у них такая ракета якобы есть. Я думаю, что там идут интенсивные разработки и, может быть, через пару лет мы увидим что-то в металле.

Мы ничего подобного не разрабатываем на перспективу?

— Да, к сожалению, у нас в оборонзаказе вообще ни слова не сказано про такие ракеты. Есть модернизация систем ПВО, но про гиперзвуковые — нет. Но, я думаю, на сегодняшний день уходить в разработки… вы видите, США выделяет миллиард долларов. У нас таких денег, конечно же, нет, и, я думаю, нам бы было выгоднее рассмотреть вопрос покупки в рамках партнерства, допустим, с теми же странами НАТО, которые обладают такими видами вооружения.

Трудно перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты. Как же будут это делать — гоняться на истребителях за этими ракетами?

— Нет, самолет на сегодняшний день максимально развивает где-то две с половиной скорости звука, до трех — это потолок, дальше нет, а ракеты уходят на четыре, на пять скоростей звука. Поэтому нереально с ними бороться. Я вам скажу так, что с развитием гиперзвуковых ракет и лазерных пушек виток вооружения выходит на новый технологический уровень и дальше, я так понимаю, как бы это так не смешно звучало, но пойдет, наверное, в контексте развития как в “Звездных войнах”, то есть основной упор будет делаться на гиперзвуковое и лазерное вооружение.