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    Россия

    Стало известно, когда Россия получит гиперзвуковое оружие

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    Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" отметил, что создаваемое сегодня корпорацией высокоточное оружие по своему сдерживающему потенциалу приближается к ядерному.
    Флаг России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. 

    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США представили ядерную доктрину и назвали своих врагов
    Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что Россия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы.

    "Это где-то 2020-е годы, все это зависит от множества различных обстоятельств и называть точную дату было бы опрометчиво", — сказал он.

    Обносов также отметил, что создаваемое сегодня корпорацией высокоточное оружие по своему сдерживающему потенциалу приближается к ядерному.

    В начале февраля глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявлял, что единицы новейшего гиперзвукового оружия скоро поступят на вооружение РФ, что позволит обеспечить стратегическое сдерживание не только ядерной частью арсенала.

    Как сообщалось ранее, в несекретной части американской ядерной доктрина говорится, что Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах.

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